Isabel Cortez Aguirre, más conocida como ‘Chabelita’, ha sido trabajadora de limpieza municipal por 16 años, y ahora postula al Congreso por Juntos por el Perú. Asegura tener experiencia en la política ya que ha sido dirigente sindical y ha representado a los trabajadores de servicio público. En una entrevista para Trome, aseguró que su agrupación simpatiza más con Evo Morales que con el chavismo y está confiada que su lideresa, Verónika Mendoza, pasará a la segunda vuelta electoral.

¿Porqué quiere postular a una institución tan desprestigiada como es el Congreso?

Yo soy barrendera, laboré por 16 años en la Municipalidad de Lima y he sido testigo de los abusos que son víctimas mis compañeros. Quiero llegar al Parlamento para defenderlos y mejorar la situación laboral de todos los trabajadores. Además, quiero ayudar en cambiar la imagen del Legislativo, de que la población vea de que sí se puede trabajar por los que menos tienen desde el Parlamento.

De ser elegida legisladora, ¿Cuáles serán sus principales propuestas que buscará realizar?

Busco eliminar el CAS, las tercerizaciones, los contratos de locación de servicios, que no tiene seguro, ni CTS, ni vacaciones, y tienen un sueldo mínimo. Además de proponer la ley del ambulante, que prohibirá los abusos de las empresas, e impulsará más bien el empadronamiento de esos trabajadores. Además, se exigirá a los municipios que construyan más mercados municipales.

Su lideresa, Verónika Mendoza, está luchando por pasar a la segunda vuelta...

Verónika Mendoza ha hecho un buen papel en esta campaña y en el debate, en donde dijo las necesidades que necesita el país, yo sé que el pueblo peruano le dará su apoyo. El país necesita un cambio urgente y confiamos que eso se dará.

¿Cómo así conoce a Verónika Mendoza?, ¿Tienen una buena amistad?

A ella la conozco desde el 2016, en una reunión de sindicatos de trabajadores. Hice amistad con ella inmediatamente, ella es una persona chévere, divertida, buena onda cuando hay que hacerlo, pero también es seria cuando se toca temas vitales para el país.

Una de las propuestas de Juntos por el Perú es la creación de una nueva Constitución...

Así es, el país necesita un cambio. Y creemos que es necesario que se haga una nueva Constitución, en donde se busque proteger y favorecer a los que menos tienen. Que exista mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo, un sistema de salud bueno, que haya respeto por el medio ambiente.

EVO MORALES Y CHAVISMO

Sin embargo, sus rivales políticos siempre vinculan a Juntos por el Perú con el chavismo...

Son ataques sin fundamentos. Verónika (Mendoza) ha dicho que no tiene ninguna relación con el chavismo o Maduro. Esos ataques que recibimos son de desesperación y buscan confundir a la población. Nosotros más simpatizamos con Evo Morales.

Evo Morales en su país ha sido acusado de corrupción y de querer perpetuarse en el poder...

Eso es falso. Eso lo dicen los enemigos de Evo Morales, él ha sido un buen presidente, tú puedes ver que Bolivia está mejor que Perú, por ejemplo en el tema del gas, acá es un abuso y allá es muy barato. Eso lo hizo Evo.

Entonces, simpatizan más con Evo Morales que con el chavismo...

Si el señor Evo Morales estuviera involucrado en casos de corrupción como dicen, no estaría libre. Hay que entender que la situación de Bolivia está mejor que Perú. Conozco muchas personas que han viajado a Bolivia a vacunarse, con eso te digo todo. Yo admiro a Evo Morales, él no ha sido un acartonado, no tuvo títulos, no ha estudiado, pero llegó al poder y sacó adelante a su país.

¿Está a favor de la legalización de la marihuana?

Yo estoy en contra de la legalización de la marihuana, conozco a muchos jóvenes que han caído en las drogas y han perdido sus vidas. No estoy a favor para nada.

¿Y del matrimonio igualitario?

Sí, estoy a favor. Toda persona merece respeto, si una pareja del mismo sexo se ama, por qué no apoyarlos. No debe existir discriminación en pleno 2021, yo soy católica y así que creo que todas las personas merecen respeto.