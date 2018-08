Jacqueline Beltrán no descarta demandar a la película 'Caiga quien caiga' por mostrar amorío con Vladimiro Montesinos

En su primer día, la película nacional ‘Caiga quien caiga’, basada en el libro de José Ugaz, superó los 26 mil espectadores. El filme, que cuenta la historia de Vladimiro Montesinos y su accionar durante el gobierno de Alberto Fujimori, causó expectativa en los peruanos, que hacen largas colas para disfrutarla.



Entre los personajes que aparecen en el camino de Montesinos están Laura Bozzo, el mismo exprocurador José Ugaz, Matilde Pinchi Pinchi y Jacqueline Beltrán, expareja de Vladimiro Montesinos. Esta última es interpretada por Kukuli Morán, quien hace el papel de mujer frívola y ambiciosa.

En la cinta también se recrean los momentos de pasión y lujuria entre ‘Vladi’ y Jackie, y los juegos eróticos que realizaban para poder completar el acto íntimo.



Al respecto, Humberto Padilla, abogado de Jacqueline Beltrán, precisó que todavía ni él ni su patrocinada han leído el libro ni visto la película dirigida por Eduardo Guillot; sin embargo, señaló que de encontrarse algo que resulte ofensivo o difamatorio, podrían entablar una demanda.



“Si al evaluar el material encontramos indicios de algún delito, yo soy de la idea de demandar, pero dependerá de lo que diga Jacqueline”, dijo.

DECIDIRÁ

Trome también se comunicó con la misma Jacqueline Beltrán, quien prefirió no pronunciarse sobre el material fílmico por el momento. “Seguro que yo también tengo una opinión muy personal (sobre la película), y veré cuál será mi decisión. Estoy desvinculada desde hace mucho años y no me quita el sueño dar entrevistas sobre temas tan triviales como este”, expresó a través del hilo telefónico.