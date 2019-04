Alan García: Jaime Bayly y la entrevista que le hizo en 'El Francotirador' en el 2001 | VIDEO | FOTOS

Tras el fallecimiento de Alan García a causa de un balazo en la cabeza, varios canales han dedicado sus principales espacios y noticieros a la noticia de la desaparición del líder del Apra y por ello hoy Latina transmitirá la única entrevista que el dos veces presidente de la República le concedió a Jaime Bayly cuando conducía el programa 'El Francotirador'.



La entrevista de Jaime Bayly a Alan García se produjo en el 2001, casi al final de la campaña presidencial donde, finalmente, fue derrotado en segunda vuelta por Alejandro Toledo. Para esta ocasión, García Pérez no dudó en bromear con el presentador y en obligar al también escritor a cambiar de sitio, pues al exmandatario, durante las entrevistas, solo le gustaba que lo enfoquen por el lado derecho.

"Muchas gracias Jaime y muy contento de estar en 'El Francotirador', en el último programa, y al que llegó después de haber sido convencido por todas esas llamadas y súplicas que usted ha hecho. Esencialmente porque tuvo la gentileza de visitarme en mi casa y a una visita yo no puedo negarle la correspondencia, por eso estoy aquí", fue lo que dijo Alan García al inicio de 'El Francotirador'.

Al ser preguntado sobre su negativa a acudir al programa, Alan García muy a su estilo le respondió que "quise venir al último programa porque tendría la enorme sintonía que estamos teniendo".



Desde el inicio de la entrevista, tanto Jaime Bayly y Alan García no dejaron de tener un 'dame que te doy', pues ninguno se quedó callado.



En aquella ocasión, Alan García también respondió que jamás había sido sometido a ningún tratamiento psiquiátrico. "Necesita un tratamiento psiquiátrico, el psicópata, el que vive dos realidades, el que tiene problemas de personalidad. Yo pienso que no lo tengo, solo soy un poco impaciente", agregó.

Asimismo, recordó en 'El Francotirador' que estuvo emocionalmente destruído cuando murió Víctor Raúl Haya de la Torre. "Fue un error acudir a un amigo médico a pedirle qué se puede hacer y él me recetó tranquilizantes, pero si hubiera sido otra condición hubiera acabado en el Larco Herrera".



En otro momento, Alan García dio un consejo a la juventud para afrontar los problemas y que no recordó al momento que tomó la determinación de acabar con su vida la fatídica mañana del pasado 17 de abril. "La idea de que cualquier pésima noticia que hay hoy día, mañana pasará y no hay que quedarse en ella y desesperarse. Así les enseño a mis hijos".

Mira aquí la entrevista completa de Jaime Bayly a Alan García

La última carta de Alan García