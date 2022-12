Jaime Bayly no fue ajeno a la coyuntura peruana luego que Pedro Castillo intentara dar un golpe de Estado y anunciara la disolución del Congreso de la República. Durante su programa en la televisión de Miami, el periodista aseguró que el expresidente copió el ‘modelo golpista’ de Alberto Fujimori y Martín Vizcarra.

“ Con infinita torpeza, autodestruyéndose, este aprendiz chapucero de dictador Pedro Castillo, que nunca estuvo preparado para ser presidente y que nunca debió ser elegido presidente , trató de imitar los golpes de Estado que dieron Fujimori en 1992, hace poco más de 30 años, y Vizcarra en setiembre de 2019″, dijo.

Sin embargo, para Jaime Bayly la decisión de Castillo Terrones no tuvo éxito, puesto que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le expresaron su total rechazo, mientras que la población también le dio la espalda.

“Aquellos dos golpes (Fujimori y Vizcarra) tuvieron éxito y fueron aplaudidos por la mayoría de peruanos, y ambos se afianzaron en el poder cerrando el Congreso, esta vez Castillo fracasó, en parte porque las fuerzas militares no lo apoyaron y también porque la mayoría de peruanos lo repudió ”, agregó.

TROME | Jaime Bayly y su crítica a Pedro Castillo

“PEDRO CASTILLO FUE EMBOSCADO”

En otro momento, Jaime Bayly argumentó no entender la decisión del expresidente para generar un golpe de Estado, sin embargo, precisó que cayó en la trampa sobre el apoyo que le brindaría.

“ Fuentes confiables me dicen que Castillo cayó en una trampa, le tendieron una emboscada, le hicieron creer que si anunciaba el cierre del Congreso los militares lo apoyarían y entonces lo anunció creyendo que gozaba del apoyo incondicional de los militares y estos le dieron la espalda minutos después. Castillo demostrando que no era un dictador profesional, que no medía sus propias fuerzas, pedía la ayuda de las rondas campesinas”, acotó.

