SE LANZÓ CON TODO. Jaime Bayly no tuvo reparo para insultar fuertemente a la flamante presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la detención de Pedro Castillo por dar un golpe de Estado. El periodista arremetió contra la abogada por haber avalado las decisiones anteriores del expresidente.

“ No podemos creerle a la pundonorosa señor Boluarte, yo no le creo ni una palabra, no le creo nada. Esta señora como su antiguo jefe Castillo es solo una trepadora, arribista en el teatro desleal de la política. Han guillotinado a su jefe y ella baila sobre la sangre derramada y está dichosa. Jura defender la Constitución, sí, claro, veremos... Sospechoso que va a dormir con el fajín puesto esta noche”, dijo en pleno programa en vivo desde Miami.

En otro momento, Jaime Bayly aseguró que los presidentes del Perú deben ser más inteligentes, honorables, sabios y cultos que todos los peruanos. Sin embargo, para el periodista, los jefes de Estado “son salidos de una penitenciaria o correccional”

“ Como peruano me siento avergonzado, es un bochorno y la culpa de esto la tiene, no solo Castillo y los golpistas de hoy de última hora, sino todos quienes votaron por Castillo y quienes aplaudieron el golpe en su día exitoso y popular de Vizcarra tres años atrás... La política en el Perú se ha convertido en una actividad casi policial”, agregó.

JAIME BAYLY ‘CHANCA’ A PEDRO CASTILLO

Jaime Bayly no fue ajeno a la coyuntura peruana luego que Pedro Castillo intentara dar un golpe de Estado y anunciara la disolución del Congreso de la República.

“ Con infinita torpeza, autodestruyéndose, este aprendiz chapucero de dictador Pedro Castillo, que nunca estuvo preparado para ser presidente y que nunca debió ser elegido presidente , trató de imitar los golpes de Estado que dieron Fujimori en 1992, hace poco más de 30 años, y Vizcarra en setiembre de 2019″, dijo.

