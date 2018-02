Jaime Bayly le propone a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, llegar por mar a Lima [VIDEO y FOTOS]

Con la Cumbre de las Américas a la vuelta de la esquina, la tensión parece crecer en las calles de Lima debido a la posible llegada de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a quien el gobierno peruano le retiró la invitación. En este marco, el díscolo periodista Jaime Bayly dio algunas apreciaciones sobre las declaraciones hechas recientemente por dicho jefe de Estado.



En su programa televisivo, el otrora 'francotirador' se refirió a las intenciones de Nicolás Maduro de llegar a Lima sea como sea. Como muchos podrán recordar, el bolivariano sostuvo que se presentará en Lima vía "tierra o mar, así llueva o truene".



"Va a donde no lo invitan. Bueno en Lima no llueve, nunca. No sé si han ido a Lima, yo nací ahí. Como mucho cae una fina garúa, tampoco hay truenos ni relámpagos. De manera que esos escenarios climatológicos están negados", sostuvo Jaime Bayly con su pícaro estilo.



El presentador peruano le puso más humor a su manifiesto, sugiriendo una forma eficaz que Nicolás Maduro puede tomar en cuenta para llegar a Lima.



"Yo digo que si Maduro dice que está dispuesto a llegar por mar, yo le diría 'ok, es un acuerdo, por vía aérea no le vamos a permitir llegar, venga por mar’. Eso sería divertido, que venga nadando al puerto del Callao'", señaló Jaime Bayly.

DEFENSA

Hay que recordar que el periodista y escritor salió en defensa de los venezolanos que llegan a Perú para trabajar debido a la crisis económica que existe en su país.



"Los jóvenes de Venezuela que llegan al Perú, a veces, creo que son ocasiones muy excepcionales, tienen que enfrentarse con la xenofobia de los tontos que dicen: 'Los venezolanos vienen a quitarnos el trabajo'”, apuntó Jaime Bayly.