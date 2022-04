Es el flamante jale de Canal N. Desde el lunes 2 de mayo estará en pantalla. Es un periodista que tiene un estilo sobrio y a la vez incisivo. Trome conversó con Jaime Chincha , quien analiza la actual coyuntura política desde su particular mirada.

Jaime, la mayoría de analistas coinciden en que Pedro Castillo no da más en la presidencia. ¿Cuál crees que debe ser la salida?

La salida es su renuncia. No hay otra posibilidad porque el señor Castillo lamentablemente ha demostrado que no tiene las condiciones para ejercer la presidencia, Dice una cosa, hace otra.

El propio Pedro Francke, quien ha sido ministro de Economía, dice que esperaba más y está decepcionado. ¿Tú tenías cierta esperanza en este gobierno?

No, porque la segunda vuelta fue una cosa atroz. Ya sabíamos lo que iba a pasar un poco... Hay quienes dicen que la opción era la señora Fujimori, es válido. Hay quienes creyeron que la opción era Castillo y finalmente no había mucho para escoger tampoco.

Otros aseguran que el Perú tuvo la mala suerte de que en la segunda vuelta lleguen Keiko y Pedro Castillo. ¿Opinas lo mismo?

Es verdad. Fue la peor segunda vuelta que yo recuerde.

A propósito, ¿por quién votaste?

Por nadie.

¿Te consideras antifujimorista?

No. Me considero crítico del gobierno de Fujimori, lo que no quiere decir que sea antifujimorista.

‘SERÉ CAVIAR, PUES’

En las redes sociales y algunos opinólogos se refieren a ti como ‘vizcarrista’, ‘caviar’, ‘defensor de Sagasti’. ¿A qué crees que se deba?

A que estamos en la era de la postverdad y ahora ya no se razona. No digo todos, pero la gran mayoría en las redes, sobre todo, etiquetan a alguien. Si defender derechos fundamentales, si defender derechos de minorías, si defender la institucionalidad te hace ‘caviar’, seré ‘caviar’, pues.

¿Cómo calificarías estos 9 meses de Pedro Castillo en el gobierno?

Desastrosos.

¿Crees que, como dice Karelim López, Castillo dirige una organización delictiva con Bruno Pacheco y sus sobrinos para direccionar obras y licitaciones?

Los testimonios son graves, pero los testimonios no valen por sí solos, tiene que haber evidencia.

Jaime Chincha cree que Castillo, de la mano de Cerrón, está promoviendo el caos y el desgobierno para jugarse su última carta, que es el cierre del Congreso. (Foto: Jesús Saucedo @gec)

CHAVÍN DE HUÁNTAR

¿Qué significado tiene que los militares de Chavín de Huántar le hayan dado la espalda al presidente?

Es un gesto muy fuerte que dice mucho de la pérdida de legitimidad de Castillo.

Castillo dijo que Cerrón no iba a estar ni de portero en el Estado, pero ha llenado de militantes de Perú Libre el aparato estatal y controla ministerios como el de Salud y el de Energía y Minas. ¿Qué te parece?

Es lo que te decía al comienzo, el señor Castillo dice una cosa un día y al día siguiente cambia de opinión. Eso demuestra que es un mentiroso.

Es evidente que Castillo no va a renunciar y en el Congreso no hay votos para la vacancia. ¿Estás de acuerdo en que haya nuevas elecciones?

Creo en la sucesión constitucional. Creo que la señora Dina Boluarte debe asumir la presidencia.

El gobierno culpa de la crisis a los monopolios y a la derecha, y plantea una Asamblea Constituyente. ¿Qué significaría esto para el Perú?

Un reseteo para el cual no estamos preparados.

¿Crees que a propósito se nombran personajes hasta con prontuario en organismos del Estado? ¿Qué es lo que se busca con esto?

Generar el desorden total, generar la convulsión que es una estrategia que parece provenir de Cerrón. Desordenemos todo y generemos el caos, y lo otro que los cuadros de Perú Libre no tienen ninguna capacidad. Lamentablemente la gente en Perú Libre no es capaz. Es de una incapacidad brutal.

Jaime Chincha dejó RPP y se alista para reaparecer en Canal N. (Foto: Jesús Saucedo /@gec)

ANÍBAL TORRES

¿Que el primer ministro Aníbal Torres haya llamado ‘miserable’ al cardenal Barreto lo descalifica para el puesto?

Totalmente.

Se está denunciando que el propio gobierno está promoviendo desde provincias el cierre del Congreso. ¿Qué opinas?

Parece ser la última carta que se está jugando Castillo con Cerrón. Es evidente el temor absoluto que tiene Castillo hacia Cerrón. Es lamentable, pero yo creo que no va a tener el reconocimiento de la mayoría de la gente.

Tú fuiste uno de los periodistas que llegó a Palacio a conversar con Castillo, pero no logró entrevistarlo. ¿Te arrepientes de eso?

No me arrepiento, pero creo que fue un error. Yo creí en la institución presidencial. Creí que el señor Castillo quería escuchar opiniones de periodistas, lo cual no me parece inválido, pero inmediatamente después de la reunión y con los hechos inmediatamente transcurridos creo que se utilizó a un grupo de periodistas y, repito, el señor Castillo finalmente es un mentiroso.

¿Qué es lo primero que le preguntarías ahora si lo tuvieras al frente?

¿Cuándo renuncia?

¿Por qué te fuiste de RPP?

Yo estoy agradecido con el equipo periodístico de RPP. Lo llevo en mi corazón, pero hubo por momentos algunos gestos que me incomodaron, que buscaban generar una cierta incomodidad, pero ya pasó.

Gracias Jaime…

Gracias a ti.

DEFINE ESTAS PALABRAS:

Ampay: Abrumador.

Pasión: Periodismo.

Una película: ‘El padrino’.

Un libro: ‘Conversación en la Catedral’.

Amor: Mis hijos.