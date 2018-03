Jaime Yoshiyama ya está en Lima [FOTOS]

Entérate de lo último de la política peruana con nuestras 'Pepitas'.



ALVA CASTRO

Omar Quesada, dirigente del Apra, dejó abierta la posibilidad de expulsar a Luis Alva Castro por las declaraciones de Jorge Barata. Dicen que Agustín Mantilla se ‘inmoló’ por el partido. ¿Hará lo mismo? Uyuyuy...



A FISCALÍA

Jaime Yoshiyama ya se encuentra en Lima y todo apunta a que hoy se acercaría a la Fiscalía para declarar. Reiteraría lo señalado días atrás, que no recibió ni un solo cobre de Odebrecht. Huuummm…



CONFIANZA

Hablando del fujimorismo, les contamos que Luis Galarreta afirmó que tiene absoluta confianza en Keiko Fujimori y aseguró que Fuerza Popular no se corre de la situación. Ver para creer…



‘ACUÑISTAS’

A Juan Sheput no le gusta cómo vienen actuando los ‘acuñistas’. Precisó que ‘por un puesto en la Mesa Directiva dejan que los fujimoristas los lleven de las narices’...



CAYETANA

La Comisión de Relaciones Exteriores tiene programado recibir hoy a la canciller Cayetana Aljovín para informar, entre otros temas, sobre la migración de venezolanos al Perú…



EL 'CHINO'

Alberto Fujimori sigue internado en la clínica Centenario. Su médico, Alejandro Aguinaga, dijo que ha presentado ‘un problema de origen digestivo y que no hablaron de política’…



REELECTO

Nos pasan la voz que Juan Varilias Velásquez fue reelegido presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX). Estará hasta el 2019...