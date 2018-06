Javier Dulzaides: Revelan conversación entre actor de 'Ven, baila quinceañera' y víctima de violación

Mientras Piero Gaitán García está cumpliendo los nueve meses de prisión preventiva impuestos por el Poder Judicial por la demanda de violación de una joven anfitriona , Javier Dulzaides sigue sin dar la cara . Y es que el actor de Ven, baila quinceañera ha preferido esconderse hasta recibir la recomendación de su abogado, dijo su padre Tony Dulzaides al programa Beto a saber.

Según el testimonio de la víctima de violación se encontró con Piero Gaitán García , Diego Núñez y Javier Dulzaides la madrugada del último jueves en la Calle de las Pizzas en Miraflores . La joven indicó que solo conocía al actor de Ven, baila quinceañera y que luego fueron a un departamento en el mismo distrito, donde bebió alcohol que ellos le sirvieron.

La joven contó que perdió el conocimiento y al despertar tenía a Piero Gaitán García encima suyo, besándola y ultrajándola sexualmente. Según su versión, Diego Núñez y Javier Dulzaides estaban en la habitación y no hicieron nada por ayudarla.

Según consignó América Noticias: Edición Central, la joven anfitriona y Javier Dulzaides mantuvieron una conversación por WhatsApp la misma madrugada del jueves 14 de junio, luego de sucedidos los hechos.



Joven anfitriona : Qué mal Javier que hayas permitido todo esto. Yo no lo pensé de ti.

Javier Dulzaides : Pucha, perdóname, pero yo no hice nada. Hablaré con él.

Joven anfitrion a: No, Javier, eso no se hace.

Javier Dulzaides : Lamento que haya pasado todo esto. Pero, yo no hice nada. Yo y Mateo hablaremos con él.



Cabe indicar que el informe del médico legista confirma la violación de la joven anfitriona, pero dio negativo para drogas y normal para nivel de alcohol. Asimismo, el informe psicológico del Ministerio de la Mujer concluyó que la víctima presenta 'indicadores emocionales de angustia, elevada ansiedad, intimidación, degradación y miedo'.

La noche del último lunes el Poder Judicial aceptó la solicitud del Ministerio Público que pedía nueve meses de prisión preventiva para Piero Gaitán García por del presunto delito de violación . Javier Dulzaides y Diego Nuñez , quienes habrían presenciado el abuso, tienen comparecencia restringida.

