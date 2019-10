Javier Prado: Melissa Gonzales Gagliuffi no pide perdón a familiares de fallecidos porque todo "fue un accidente"| VIDEO

Melissa Gonzales Gagliuffi nuevamente dio una entrevista a un medio de comunicación en el que aseguró que está viviendo una completa pesadilla tras el trágico accidente en la Javier Prado donde atropelló y mató a dos jóvenes profesionales y dejó gravemente herido a otro. La joven sostuvo que nunca fue contra las víctimas con intención y volvió a culpar al vehículo negro que supuestamente le cerró el paso y ella perdió el control de su vehículo, ocasionando el terrible hecho.



En Reporte Semanal, Melissa Gonzales aseguró que le duele que algunas personas la tilden de un 'monstruo' y solo es un ser humano que sufre las consecuencias. "Cierro los ojos y me levanto en sobresalto pensando que todo es una pesadilla".

Asimismo, indicó que "las manos las tenía sobre el timón, no me estaba maquillando como dicen algunos. No estaba hablando por celular, nada". Sin embargo, en plena entrevista se contradijo y sostuvo que el auto que supuestamente le rozó su vehículo y provocó que se despistara, pero luego explica e indica que no la impacta "porque yo me lo saco de encima. Yo tiro todo a la derecha. Él me mete el carro y yo reacciono".

Preciso momento del accidente de tránsito en la Javier Prado. Video: 90 Matinal

Esta versión no es creíble para Fortunato Huashuayo, padre del joven Joseph Huashuayo, quien manifestó que los peritos de la UNI comprobaron que iba a excesiva velocidad. "Yo no sé qué reclama la señorita, debería de aceptarlo".



"Yo he visto todos los videos y en ningún momento se ve que algún auto se le ha cruzado, solo veo que se ha ido a su lado, ha pasado tranquilamente por su carril. La señorita ha sido la que se ha despistado", indicó Don Fortunato.

NO PIDE PERDÓN



Melissa afirmó, en otro momento, que sí se ha comunicado con los familiares de las víctimas del accidente y que pudo hablar con la persona que quedó herida. "Gracias a Dios, la persona que está herida y se salvó es una persona sin rencor, muy buena y eso me da fuerzas para ayudarlo, reparar su daño".



Sobre los familiares de los fallecidos, Melissa Gonzales Gagliuffi, declaró que "me he acercado a ellos, mi familia cuando estuve detenida porque cuando lo estaba no pude hacerlo. Los he llamado. No sabes cuánto me costó, porque, imagínate, tú los embistes y como que... (suspira)".



"A ellos les dije que no pueden imaginar el dolor que deben estar sintiendo. Ellos necesitan su espacio para llevar su duelo", agregó.

Melissa Gonzales no pide perdón y asegura que todo fue un accidente. (Video: Latina)

Al ser refutada por la reportera por qué no pidió perdón a las víctimas , la joven dijo que todo fue un accidente. "Les dije que me dolía demasiado lo que había pasado y, al menos, la mayoría de ellos, lo entendió. Es que fue un accidente, yo nunca fui contra ellos con intención. Yo jamás le haría daño a nadie, jamás".

Al respecto, Don Fortunato negó alguna comunicación con Melissa Gonzales. "Si hubiera llamado en su momento que estábamos ahí en el sepelio, velando a mi hijo, nunca nos ha llamado".



Recalcó también que le ofrecieron dinero por la muerte de su hijo. "Eso no nos va a devolver a nuestro hijo. ¿Cree que 120 mil soles me va a devolver a mi hijo? No sabe con cuánto sacrificio hemos educado a mi hijo para que ingrese a la mejor universidad del Perú. Qué dinero ellos me pueden ofrecer y me pueda devolver a mi hijo. Ellos ofrecen. Yo no he recibido ni un sol de ellos".

Papá de víctimas de accidente Javier Prado pide que Melissa Gonzales vaya a prisión. (Video: Latina)

NO HUIRÁ DE LA JUSTICIA



Mañana se define en audiencia si Melissa Gonzales Gagliuffi pasará los próximos meses en prisión por la muerte de los dos jóvenes y dejar grave a otro, pero desde ya la joven asegura que no huirá porque "yo voy a hacer siempre lo que se dictamine, yo trato de no pensar en cosas negativas. Trato de pensar en que se va a esclarecer todo".



"Para qué quieres huir, escapar, para qué quieres libertad física si no se puede estar al lado de los que amas, si no vas a poder tener libertad social, ni vas a tener la oportunidad de probar tu verdad, la verdad, para qué quiero libertad", dijo.

"Al menos que vaya a prisión, al menos ahí su familia la puede ver, la puede abrazar, pero yo no voy a abrazar a mi hijo, no lo puedo besar. Él era un hijo muy amoroso, él agarraba y me besaba muy fuerte, me decía 'te amo, papá'", dijo por su parte el padre de una de las víctimas mortales de este accidente en la Javier Prado.