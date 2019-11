Jesús Guzmán: ‘Mi mayor sueño es llegar a los Juegos Olímpicos' [FOTOS]

Jesús Guzmán Dávila (18) la tiene muy clara: quiere ser militar, servir a su patria, dejarla en alto y ondear nuestra bandera por diferentes países del mundo. Por eso se prepara arduamente para ingresar a la Escuela de Oficiales del Ejército y traer la medalla de oro del Campeonato Sudamericano de Lucha, que se realizará a fines de este mes en Chile.

Este joven de Villa El Salvador practica lucha grecorromana y es el actual campeón nacional de cadetes que dará mucho que hablar.



Jesús, ¿hace cuánto tiempo practicas lucha grecorromana?

Lo practico hace dos años, desde que estaba en el colegio. Recuerdo que un compañero me dijo: ‘vamos a practicar lucha’ y yo solo le dije ‘ya’.



¿Conocías este deporte?

La verdad pensé que era como las peleas de la WWE SmackDown (programa de televisión de lucha libre), pero luego me di cuenta de que no. Era mucho mejor.



¿Qué fue lo primero que aprendiste?

A realizar acrobacias. El llamado ‘paso del luchador’ porque en mi modalidad de lucha están prohibidos los golpes y las presas (agarres) por debajo de la cintura.



¿Cambiaste algo en tu estilo de vida?

Sí, ahora me preocupo mucho por mi peso para poder realizar las competencias.



¿Comes algo en especial?

Como de uno a más huevos diarios y de ahí lo normal.



¿Cuántas horas al día entrenas?

Dos horas al día, pero cuando estoy cerca de un campeonato lo hago mañana, tarde y noche con mi entrenador Miguel Díaz, quien siempre me apoya y me ayuda a mejorar.



¿En cuántas competencias has participado?

¡Uff!, ya perdí la cuenta. Cualquier competencia que veo me meto nada más para ganar experiencia.



¿Cuál es la más importante que has ganado?

El año pasado fui campeón nacional de cadetes.



¿Te quieres dedicar únicamente a ser deportista?

Me estoy preparando para ingresar a la Escuela de Oficiales del Ejército, pero también mi mayor sueño es llegar a los Juegos Olímpicos.



¿Qué te dice tu familia?

Al inicio a mi mamá no le gustaba porque me lesionaba.



¿Cuántas lesiones has sufrido?

Dos graves. Una vez se me salió el codo y otra se me hundió el esternón, pero me recuperé y seguí porque es aburrido dejar de entrenar.



¿Tus amigos te ‘vacilan’?

Sí, me dicen inflado (risas), porque antes era delgado y ahora, con tanto ejercicio, he desarrollado varias partes del cuerpo.



¿Alguna vez te han robado?

No, desde que hago lucha nunca me han robado.



APOYO

¿Tienes alguna próxima competencia?

Sí, acabo de clasificar al Campeonato Sudamericano de Lucha, que se realizará del 20 al 25 de noviembre en Chile.



Te vas a Chile entonces...

En teoría, porque fui a la Federación y me dijeron que no hay presupuesto, por eso, estoy estirando la mano a ver si alguna persona o institución pueda apoyarme con los pasajes y mi estadía en ese país, porque pienso dejar en alto el nombre del Perú.



¿Cómo se pueden contactar contigo?

En mi página de Facebook: Jesús Guzmán Dávila.