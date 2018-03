Jesús María: Adorables trillizas nacen  en hospital Edgardo Rebagliati y gozan de buena salud [FOTOS]

Abigaíl, Antonela y Alejandra Ayala Herrera, son tres preciosas trillizas que llegaron al mundo sanitas el pasado 18 de marzo, en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, en Jesús María.



Las bebitas nacieron tras un riguroso cuidado médico que recibió la mamá Diana Herrera, quien fue asistida el día del parto por varios profesionales de la salud, tras haber sido sometida a una cesárea.



"Alejandra nació con un peso de 1.650, Abigail con 2.200 y Antonella de 2 kilogramos. Nacieron bajas de peso pero ahora ya se están recuperando. Afortunadamente, en los próximos días las darán de alta", indicaron los felices padres.



Médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati dijeron primera bebé nació a la 1:24 de la tarde y la última vino al mundo cinco minutos después.

Trillizas serán dadas de alta en los próximos días. Cesárea duró casi un hora y madre se sorprendió con sus tres bebitas.

"Nunca tuve un mal embarazo y siempre mi proceso fue tranquilo. Yo pensé que solo eran dos bebés y cuando di a luz, el médico que me asistió me dijo que eran tres, me quería morir de la felicidad", dijo la joven madre.

Cada año, cerca de 100 mil partos se realiza en los hospitales de EsSalud en todo el país, de los cuales más de 6 mil nacimientos ocurren en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati.

Esta mañana, la Presidenta ejecutiva Fiorella Molinelli visitó a las pequeñas que aún están internadas.