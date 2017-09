Desalmados. Dos ancianas, una de 85 y la otra de 72 años, fueron dopadas por una falsa enfermera que luego, con ayuda de un cómplice, les robó joyas de oro valorizadas en 100 mil soles, en Jesús María.



Elsa Lucía Barrera Vda. De Bonilla (85), contó con dificultad porque aún estaba bajo los efectos de la droga, que la misteriosa mujer la abordó en la calle y le ayudó a cargar unas bolsas hasta su casa en la cuadra 8 de la Av. Horacio Urteaga, en Jesús María.



“Me insistió que me iba a ayudar a cargar los paquetes hasta mi casa y acepté. Luego me dijo que tomara un vaso con agua con un diente de ajo y le echó unas gotas, enseguida me lo dio de beber. Luego ya no me acuerdo de nada”, dijo la octogenaria.



Falsa enfermera ‘pepea’ a abuelitas y les roba 100 mil soles en joyas

Marita Maraví, sobrina de la anciana, llegó alertada por sus familiares y vecinos a la casa y encontró desmayada a su tía Elsa Barrera. En el patio halló a la empleada Isolina Villegas Cabanillas (72), quien además de ser dopada habría sido golpeada.



La ladrona llamó por teléfono a su cómplice con quien se llevó lapiceros, medallas, pulseras, collares de oro y una gargantilla de Cleopatra, además de monedas de colección. Todo lo robado era de oro.



“Solo me dejaron un relicario de oro con las fotos de mis padres, que no se llevaron porque se les cayó”, dijo la afectada. Isolina Villegas, aún se encuentra hospitalizada pues aún no reacciona por el sedante.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.