Hoy se realiza el segundo simulacro familiar nocturno en Jesús María

Con la finalidad de concientizar sobre la importancia de la prevención de desastres en tiempos de Covid-19, la Municipalidad de Jesús María en coordinación con el Instituto de Defensa Civil, realizarán el Segundo Simulacro Familiar Nocturno Multipeligro en las viviendas de todo el distrito.

El Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Desastre, Iván Llontop, sostuvo que este simulacro tiene el propósito de evaluar el Plan de Emergencia Familiar que consiste en identificar dentro de sus viviendas todas las zonas seguras, además de ubicar los pasadizos iluminados y sin obstáculos para un fácil acceso a la calle.

Además, brindarán demostración del correcto uso de extintores, mangueras, detectores de humo e identificar las alarmas de incendio que en momentos de pánico no sabemos usarlo.

Agregó la importancia de contar con un “Combo de Supervivencia” o mochila para emergencia y caja de reserva con alimentos no perecibles e incluso con artículos para evitar el contagio de la Covid 19.

Enfatizó que, por la emergencia sanitaria no habrá simulación de evacuación para no generar desplazamientos y posibles contagios; sin embargo, resaltó que no se debe dejar de lado el protocolo de bioseguridad como el uso de doble mascarilla, protector facial.

La municipalidad de Jesús María tiene un mapa de riesgo con información de las zonas de concentración externa y zonas de refugio que son publicadas en la página web.

Cabe resaltar que los especialistas distritales realizan permanentemente estos simulacros preventivos con las instituciones públicas y privadas de la localidad.

