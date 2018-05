Jesús María: Liberan a chofer que mató a joven que buscaba trabajo en el Real Plaza Salaverry

¡Indignante! El chofer del camión que atropelló a Freddy Quispe (18) , quien hacía fila en una rampa para una entrevista de trabajo en el Real Plaza Salaverry , en Jesús María , fue dejado en libertad como si no hubiera cometido ningún crimen. La familia de la víctima exige justicia.



“Ha sido una semana muy dolorosa para mi familia. Los días no calman el dolor y eso no va cambiar más ahora que nos hemos enterado que la impunidad impera en nuestro país. No es posible que ese señor, Eduardo Rubén Zárate Paredes , haya sido dejado en libertad. Es un asesino" , dijo la hermana de la víctima, Jessica Quispe, en una entrevista para 'Beto a Saber'.



“Me dijo voy a trabajar, te voy a ayudar, voy a pagar mis estudios. Quiero justicia, como un animal a mi hijo lo han matado” , decía su mamá, mientras lloraba frente a su tumba. Agregó que su hijo era su compañía y soñaba con convertirse en periodista deportivo.



Hace una semana, Eduardo Zárate no solo atropelló dos veces a Freddy, sino también dejó gravemente heridas a Sandra García Parede s y Abril Lévano Solorzano . Mientras tanto, el centro comercial sigue sin explicar por qué permitió que los postulantes hagan fila en una rampa.



La familia de la víctima contó que el centro comercial solo se acercó para regalarles víveres, como si eso valiera la vida de una persona. “Nos ofrecieron apoyo psicológico y víveres, nada más”, dijeron muy indignados.



Durante su manifestación policial, el chofer aceptó que manejaba con el SOAT vencido y los frenos malogrados. “Al momento de estación, el vehículo se apagó, no respondieron los frenos y para no chocar con la pared de fondo giré el timón hacia el lado derecho donde no me percaté que había una fila de personas” , indicó.