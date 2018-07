Jesús María: Vendedor de drogas es capturado por la Policía y ofrece 1000 soles cambio de su libertad

Un vendedor de drogas que fue capturado por la Policía quiso comprar su libertad por nada menos que 1000 soles. El traficante de estupefacientes fue detenido mientras realizaba una venta en Jesús María.



El sujeto, identificado como Miguel Ángel Malla Soto, alias 'Peluca', trató de convencer a la Policía para no lo lleven a la Comisaría de Jesús María . En el video de su detención, se le ve ofreciendo 'una luca' a los efectivos.

“¿Pero cómo es? Que me digan nomás ¿Para qué vamos a decir si vendo o no vendo? Si me voy preso, me voy preso, pero si se puede hacer algo bonito, bacán... ¿Una luca?” , indicaba Miguel Malla a los efectivos de Jesús María.

Tras no lograr su cometido, Miguel Ángel Malla Soto fue conducido a la Comisaría de Jesús María donde deberá responder por el presunto delito contra la salud pública y además por intentar coimear a la Policía.



Cabe indicar que el delito de soborno a las autoridades se castiga con un máximo de 8 años de cárcel en el Perú. Es así que a Miguel Ángel Malla Soto le esperan varios años de prisión por ambos delitos.



Vendedor de drogas intentó sobornar a efectivos policiales de Jesús María. Video: Primera Edición

