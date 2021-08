Jesús Raymundo, más conocido como el ‘Doctor Tilde’, reparte su tiempo entre correcciones, las clases virtuales y la editorial Artífice Comunicadores. Con esta última acaba de publicar Generación B. Jóvenes de la esperanza, una mirada de periodistas (11 mujeres, 10 hombres y un transgénero) a la generación del bicentenario. En el libro se encuentran músicos, deportistas destacados que han ido a los Juegos Olímpicos de Tokio, tiktokers y activistas.

“Estamos rescatando el periodismo literario. Estamos promoviendo que los periodistas que tienen un encuentro cotidiano con la escritura puedan participar para que sean autores de libros. Hay algunos periodistas que están debutando y otros que ya han publicado. Hemos buscado la equidad: 11 mujeres, 10 hombres y un transgénero de cinco ciudades; y los personajes son de 14 ciudades. Muchas veces critican a los periodistas, pero creo que hay futuro en el periodismo”, dijo el ‘Doctor Tilde’ para esta entrevista.

¿Cómo nació el libro?

Nació en 2020 durante la pandemia. No queríamos editar un libro como recuento histórico sino dar un panorama de los protagonistas de la actualidad que están construyendo en el país. Está el concepto de Generación B, que es la generación del bicentenario y luego los ‘jóvenes de la esperanza’ porque quisimos tener todas las miradas y todos los ángulos con los jóvenes emergentes. Realizamos una propuesta teórica a partir del bicentenario. En resumen, el libro nace por compartir los rostros de las historias a los jóvenes e invitarlos que nos cuenten cómo están logrando construir una sociedad más igualitaria.

“Los jóvenes son ejemplos de perseverancia y triunfo”, escribe en el prólogo, ¿hay esperanza en esta generación?

Por supuesto. Soy muy optimista, a pesar de las adversidades que hemos vivido. El año pasado fue la crisis sanitaria y la situación política que la hemos vivido en varios momentos durante este tiempo en las décadas del 70, 80 y 90, y crisis económicas, crisis sociales con la violencia terrorista, cambios con el tema de la migración. Siempre hemos vivido bastantes cambios y siempre hemos salido adelante. Creo que los jóvenes y los que fuimos jóvenes estamos en una nueva etapa de nuestra historia. Los jóvenes de hoy son muy diferentes a los del centenario porque los tiempos son otros. Los jóvenes tienen los valores muy bien definidos: trabajan desde los primeros años para vencer estos obstáculos y dificultades. Sí, creo que hay esperanza. Para nosotros ha sido muy grato encontrar tantos jóvenes. Hace mucho tiempo están demostrando cómo podemos recuperar varios aspectos que hemos perdido como el tema de los valores y como estos conceptos se comparten como la igualdad, inclusión, solidaridad, reciprocidad, entendimiento, compartir con lo que no tienes en una sociedad individualista, el hecho de apostar por el conocimiento y los deportes, el esfuerzo y los sueños. Hay mucha esperanza en el futuro del país y estos jóvenes son una muestra de ello.

El tiktoker Josi o la cantante Renata Flores aparecen en Generación B. Jóvenes de la esperanza.

Los mayores no valoramos estos nuevos canales de comunicación. El Tik Tok empieza con los bailecitos, pero luego llega a tener presencia en el espectro político. Ahora se utiliza para difundir noticias y los profesionales de la educación y la ciencia lo utilizan para compartir conocimiento. Es una red social que permite comunicarse y tiene mucha ventaja con las nuevas generaciones. Josi es uno de ellos. Tiene la personalidad como la mayoría de adolescentes, jocosa y divertida, pero también hay otra mirada que interesa a la sociedad. Renata es otro caso muy importante porque el quechua es un idioma que lo hemos relegado, siempre ha sido considerada como una lengua del atraso, de los pueblos pobres. Yo soy quechuahablante y cuando era joven nos reprimían cuando hablábamos el quechua. Yo aprendí con mi abuela y mi madre me pedía que no siguiera esa ruta porque era una lengua de los pobres. Ahora es esperanzador cómo se mira el quechua en un contexto musical y global y Renata hace esta puesta de rescatar el mensaje con los ritmos. El uso de las redes sociales está completa a todos los esquemas. Hoy gracias a la tecnología y a las redes sociales se puede llegar a cualquier parte del mundo. En el libro los jóvenes se expresan con sus formas, estilos y originalidad.

Tal como sucede con Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado.

Se ha contado tanto sobre el tema y nosotros hemos intentado contar el sentido sobre cómo nace el compromiso de los jóvenes en la calle. En la crónica es una cosa momentánea. Los buenos jóvenes o ejemplares siempre han tenido una inspiración. En el caso de Inti fue el abuelo que tuvo el acercamiento a la cultura andina, pero también a esta sociedad con carencias porque tenía un trabajo que gestionaba sus gastos como cualquier otro joven para lograr sus sueños y en esa búsqueda por la libertad y democracia la muerte se presenta de manera trágica. Todavía no se ha logrado alcanzar la justicia pese a las promesas de las autoridades. Nosotros buscamos en el libro el otro lado de la vida de Inti: habla el hermano y todos aquellos aspectos que han vivido y que retrata a un joven que ya no está entre nosotros, pero sus accione y ejemplos siguen siendo parte de muchos jóvenes y adultos.

‘Reina con los pies en la tierra’ es la crónica sobre Janick Maceta que muestra cómo la Miss Perú salió adelante hasta llegar al concurso internacional.

A las reinas de belleza siempre las hemos visto como personajes frívolos, que viven en un ambiente de comodidad, modelaje y certámenes de belleza y no se ha permitido ver más allá de su esfuerzo. En el caso de Janick va más allá porque todo lo que ha conseguido es fruto de su esfuerzo. Ella se va a Estados Unidos porque aquí no logra consolidar sus sueños y lo que se valora en la crónica es cómo lo logra. Muchas veces nos olvidamos que hay que hacer grandes esfuerzos porque después viene la cosecha.

HABLAN LOS CRONISTAS

“Si bien cada vez hay más medios independientes de calidad que cubren los vacíos de la prensa tradicional, los medios que apuestan por la crónica continúan siendo escasos. Hay un interés compulsivo por el dato revelador, pero no tanto por convertir el dato en conocimiento, y ese es el reto de la crónica. Con la desaparición indefinida de la revista Etiqueta Negra, que más que revista fue una escuela - por poner un ejemplo-, el libro es el lugar más estable para que la crónica continúe gozando de buena salud o por lo menos con el ímpetu de sobrevivir”.

Renzo Gómez

“Entre las historias figura la de Lesly Paraguay de la Cruz, quien desde las alturas de Huancavelica, en su pequeña comunidad de Pichiu, rescata el quechua y apuesta por la orientación vocacional. Tengo un interés particular con el quechua y a raíz de eso surge también mi interés por relatar la historia de este personaje. Mi lengua materna fue el quechua, pero como muchos niños olvidé en un momento mis raíces cuando llegué a la capital. Olvidé hablar el quechua por temor, vergüenza, porque se creía erróneamente que el español era superior. Lesly Paraguay de la Cruz busca justamente evitar eso, su sueño es reivindicar el quechua y los niños no sientan vergüenza de su lengua natal, que es una expresión de su forma de vida, de cómo piensan y cómo ven el mundo”.

Sonia Obregón

“Yo espero que esta generación cambie el rumbo del país. A diferencia de mi generación, hay mayor involucramiento y activismo. Hay jóvenes con muy buenos proyectos y, sobre todo, con compromisos”.

Teresina Muñoz-Nájar

MÁS DATOS

El libro incluye los perfiles de la reina del rap en quechua, Renata Flores; la segunda finalista de Miss Universo 2020, Janick Maceta, y el tiktoker más influyente del país, Josi Martínez. También reúne las historias del investigador de enfermedades, Aldhair Médico; la primera gimnasta en los Juegos Olímpicos, Ariana Orrego; el profesor shipibo-konibo que enseña mediante el juego, Inin Rono; la gestora de ollas comunes en Villa María del Triunfo, Marsivit Alejo, y el estudiante que murió a causa de la represión policial en la marcha de Lima, Inti Sotelo.

Generación B. Jóvenes de la esperanza, convoca a 21 cronistas de diversas generaciones y ciudades. Escriben Teresina Muñoz-Nájar, Maritza Espinoza, Esther Vargas, Sonaly Tuesta, Claudia Pisfil, Milagros Berríos, Zenaida Condori, María Fernández, Sonia Obregón, Yoselin Alfaro, Emma Cadenas, Eloy Jáuregui, Carlos Páucar, César Chaman, Renzo Gómez Vega, Paco Moreno, César Clavijo, José Vadillo Vila, Rolly Valdivia, Hugo Grández y Carlos Contreras.+

El libro se encuentra en El Virrey, Los Heraldos Negros, Ciudad Librera, Estruendomudo, Communitas, Librería Sur, El Virrey de Lima, Crisol, también en otras librerías en provincia.

TE PUEDE INTERESAR