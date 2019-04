Denuncia que su expareja la golpeó en la puerta de su casa a pesar de tener medidas de protección 

Una mujer acusó a su ex pareja de agredirla ferozmente hasta romperle el tabique en presencia de su hija, en su vivienda en Jicamarca , pese a que ella tenía medidas de protección, debido a que ya lo había denunciado anteriormente.

“Salí en televisión, pedí apoyo y justamente la ayuda fueron mis medidas de protección. Me dijeron que ni bien él me llamara, me hablara o se me acercara, que vaya a la comisaría y avisara, porque inmediatamente lo detendrían, pero él se ríe y se mofa, y su familia igual”, manifestó.

Este último fin de semana, Janet Chauca López fue sorprendida por Junior Soriano Cajahuanca (22). Según la agraviada, fue atacada por el sujeto cuando este se acercó para pedirle que retire la denuncia en su contra.

“Volvió a agredirme, se acercó a mi predio a golpearme, me arrastró, me dijo que me iba a matar”, contó Chauca López.

Tras este último ataque, los familiares de la mujer llegaron hasta la vivienda del agresor, en donde se registró un altercado.

“Hemos ido a su casa con el patrullero y su familiares nos agredieron con piedras”, agregó la mujer.

La madre del sujeto negó la agresión de su hijo y señaló que se encuentra en provincia.

Cabe señalar que existe una denuncia contra el acusado en el 11° Juzgado de Familia Permanente de la Corte Superior de Justicia Lima Este, por el delito de violación de la libertad sexual, donde le dictaron una medida de comparecencia.

El pasado 7 de abril, la mujer acabó con el tabique roto tras ser atacada por su conviviente, luego de una discusión a la salida de una discoteca. Sin embargo, el sujeto continúa libre.