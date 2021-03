TERRIBLE. César Fasavi Díaz incendió la casa donde su expareja vivía con sus hijos, ubicada en la zona de Pedregal Alto, en Jicamarca. Según sus propias palabras, atentó contra la vivienda porque Celia Cabana se negaba a retomar la relación.

“Esta casa va quedar destruida. Maldita sea la hora en la que te conocí y en la que me enamoré de ti”, se le escucha decir en el video que él mismo grabó mientras dejaba salir el gas para quemar la humilde vivienda.

El sujeto le envió la grabación a una de sus hijas antes de iniciar el fuego. “Esto que estoy haciendo sí te demuestra que estoy enfermo”, aseguró. “Estoy esperando que termine de salir el gas para quemar la casa”, agregó.

Celia Cabana dijo para América Noticias que su expareja amenazaba con autolesionarse cada vez que intentaba terminar la relación. Incluso mostró conversaciones donde el sujeto le envía fotos con espuma en la boca asegurando que había intentado suicidarse.

“Celia por favor ven, ayúdame, estoy mal. Ayuda por favor, siquiera ven a despedirte”, se lee en los chats.

SE SALVÓ PERO SUS HIJOS SE QUEDARON SIN NADA

Según Celia Cabana, César Fasavi pudo salir de la vivienda antes que fuera consumida enteramente por la llamas. “Sale caminando, gateando y al momento de la explosión del gas, sale volando. Lo auxiliaron los vecinos y lo llevaron al hospital”, dijo para América Noticias.

La madre de familia indicó que todas las cosas de sus hijos se incendiaron en el siniestro. “Sus cuadernos, sus útiles escolares, su ropa, sus zapatos”, indicó desesperada.

AGRESOR SE DEFIENDE

César Fasavi reconoció que fue quien incendio la casa de su expareja, pero dijo que su intención fue terminar con su vida. “El incendio ha sido porque yo he querido matarme, porque no me deja ver a mis hijos, hasta ahorita no los veo y no los voy a ver mucho tiempo porque ya me llegó una demanda en la que me han prohibido verlos totalmente”, dijo para América Noticias.

Asimismo, aseguró estar arrepentido. “Todos los días le pido a Dios que me perdone por lo que he hecho”, indicó, aunque no reconoció que sus hijos salieron perjudicados por el siniestro.

Por otro lado aseguró que su hija adolescente exige verlo pero su madre no se lo permite. “Hoy me llamó en la mañana y me dice que no quiere vivir con su mamá, que sale y los deja solos”, agregó.

La Corte Superior de Justicia de Lima, mediante el décimo segundo Juzgado de Familia, ya otorgó medidas de protección a favor de Celia y sus hijos, aunque la madre necesita ayuda para reconstruir su casa y sacar adelante a su familia.

