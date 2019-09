Jimena Araya, la 'Dama del Hampa de Venezuela': De actriz cómica a estar involucrada con narcotraficantes y asesinos

Jimena Romina Araya Navarro , es una guapa modelo venezolana que llegó a nuestro país hace unos días para realizar algunas presentaciones en diversas discotecas de Lima. Su sexy apariencia y sus osadas fotografías en sus redes sociales haría pensar que solo se trata de una joven actriz que busca abrirse camino en el Perú debido a la crisis en Venezuela; sin embargo, esta joven esconde un oscuro perfil que pocos conocen y ella trata de ocultar.



De acuerdo al programa 'Panorama', Jimena Romina Araya, conocida como 'Rosita Araya' o la 'Dama del Hampa de Venezuela' es una joven modelo que se hizo conocida en su país participando en programas cómicos y luego por posar desnuda en revistas para adultos.



Aunque su figura la ayudó a destacar en los programas de su país, poco a poco Jimena Araya se hacía camino involucrándose con prontuariados delincuentes, narcotraficantes y gente de mal vivir, entre ellos el peligroso 'Catire', integrante de la banda 'Los malditos del Tren de Aragua'.

Jimena Araya también es conocida como la 'musa de los pranes' es natural de Aragua, ha estado involucrada en casos que han dejado tres hombres muertos y en agosto de 2012 ayudó a escapar de la cárcel a un peligroso delincuente identificado como Héctor Guerrero, 'El niño Guerrero', quien en ese momento habría sido su pareja sentimental.



Después de unos meses, Jimena Araya fue capturada y purgó cárcel por complicidad en la fuga del malhechor. Pero, luego recuperó su libertad gracias al apoyo de un grupo político chavista.



En 2014, la exuberante modelo volvió a las primeras planas luego que su novio, el expresidiario Ludwin Ochoa, 'Care muerto', fuera asesinado para robarle su moto. Ambos habían protagonizado la serie 'Somos Ladrones', transmitida vía Internet.

Dama del hampa se corrió del Perú tras alerta de autoridades Dama del hampa se corrió del Perú tras alerta de autoridades

Posteriormente, el asesinato y descuartizamiento de Carlos Rafael Galíndez, 'Carlos Bracker', volvió a tener a Jimena Araya en el ojo de la tormenta, ya que este habría sido su nueva pareja sentimental.



El el 2016, otra muerte rondó la vida de la llamada 'Dama del hampa de Venezuela'. Teófilo Cazorla Rodríguez, 'Conejo', fue asesinado a la salida de una discoteca donde Rosita Araya fungió de DJ.

Rosita Araya y uno de sus novios delincuentes asesinados. Rosita Araya y uno de sus novios delincuentes asesinados.

AMIGA DEL 'CATIRE'



De acuerdo a Panorama, el día que 'Catire' y sus compinches fueron atrapados por la policía en Plaza Norte, Jimena Araya se preparaba para su presentación en una discoteca en la Av. Perú, en San Martín de Porres y horas después salió del país para regresar a Venezuela.



CUENTA SU VERDAD



Al ser entrevistada por un canal de TV venezolano, Jimena Araya indica que "no soy la primera ni la última a la que vinculan en este tipo de cosas. No logro entender cómo se me acusa de algo tan grave y seguir con ese atosigamiento y querer manchar mi imagen en las redes sociales. Ya estoy cansada de eso"