¡Terrible! Como si se tratase de una burla, un depravado sujeto fue hasta la marcha ‘Jimena Renace’ de este jueves para realizar tocamientos indebidos a las mujeres que asistieron para pedir mano dura contra asesinos y violadores de niños.

Según informó el noticiero de ATV, un hombre fue detenido en el Cercado de Lima por, presuntamente, realizar tocamientos indebidos a una madre y su menor hija en plena marcha contra la violencia sexual en niños y adolescentes. ¡Indignante!

Las víctimas prefirieron mantenerse en el anonimato pero denunciaron que Roberto Arturo Bautista Silgeras, de 54 años, las tocó. La denuncia fue sentada en la comisaría de Cotabambas, en el Cercado de Lima.

En la denuncia también se incluyeron unas imágenes tomadas por efectivos policiales que se encontraban en la marcha 'Jimena Renace' de manera encubierta. Allí, se ve a Bautista Silgeras con una actitud sospechosa.

Según la policía, Bautista Silgeras habría realizado tocamientos indebidos a varias mujeres durante la marcha de ‘Jimena Renace’, aunque sus víctimas no se hayan percatado del abuso pues estaban enfocadas en sus reclamos de justicia.

Por su parte, Bautista Silgeras fue conducido a la comisaría aunque negó las acusaciones. ‘Yo estoy en contra de todo eso. Yo no hago esos actos. Me están sindicando, yo no sé quién. Yo no las he seguido. He caminado por todos lados’, dijo frente a la policía.

Cabe indicar que 'Jimena Renace' surgió como una voz de protesta frente al caso de Jimenita, una niña de 11 años que fue violada y asesinada por César Augusto Alva Mendoza. Su caso indigna al Perú entero a tal punto que muchos exigen la pena de muerte para el criminal.

César Augusto Alva Mendoza interceptó a Jimenita a su salida de la Comisaría de Canto Rey en San Juan de Lurigancho. La atropelló con su bicicleta y luego la llevó a un descampado con engaños.

Allí la violó y luego estranguló. Finalmente, llevó el cuerpo de la menor hasta su casa, donde durmió con él. Al día siguiente lo dejó cerca de un poste, a unos metros de su vivienda, y le quemó el rostro.

