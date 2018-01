Joaquín Ramírez: presunto intermediario ofrece 200 mil dólares a informante de la DEA en audio [VIDEO]

El programa ‘Cuarto poder’ difundió un audio en el que un presunto intermediario del excongresista fujimorista Joaquín Ramírez ofrece 200 mil dólares al piloto e informante de la DEA (Agencia para el Control de Drogas, en Estados Unidos), Jesús Vásquez, para ‘quedar en paz y que no haya problemas’.



Como se sabe, Vásquez, en mayo del 2016, denunció que Joaquín Ramírez , en ese entonces congresista de la República, le contó que en el año 2011 ‘lavó’ 15 millones de dólares para Keiko Fujimori, quien postulaba a la Presidencia.



‘UN PALO’

El intermediario sería Alfonso Urrunaga, quien en una parte del audio dice: “La gente está nerviosa. Ellos están ofreciendo 200 mil libros para ti, ya me entiendes, de los verdes”.



Ante esto, Vásquez responde: “Pero yo he perdido mucho más. A mí me parece una cosa muy ínfima, a mí tienen que reponerme bien”. Después, ante tanta insistencia del intermediario, pide ‘un palo’ (US$ 1 millón).

Durante la conversación salen a luz los nombres de dos abogados. Uno de ellos es Roberto Prado, de quien se dice que iría hasta tierras norteamericanas ‘con el esquema’ y que ‘es de confianza’.

‘manos de seda’



El otro es Omar Chehade, excongresista nacionalista. Sobre él, Urrunaga precisa que ‘es legal’ y que ‘fue quien cag… a Ollanta Humala’. “Es socio en mi estudio. Yo lo mando de mi parte. Prado y Omar viajan juntos. A mí me dicen esta huev… hay que hacerla con manos de seda”, se le escucha decir al intermediario.



Por su parte, Vásquez exige que anulen la demanda en su contra y pregunta si Prado es conocido de Joaquín Ramírez. Urrunaga responde que ‘es abogado de su hermano Osías (actual congresista)’.