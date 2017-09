Jockey Club del Perú Acusa a Castañeda Lossio de confundir a la población

Sigue la bronca. El Presidente del Jockey Club del Perú, Jorge Mujica calificó como falsas y poco serias las declaraciones del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, sobre el derribo de 2,5 kilómetros de muro del perímetro del club hípico para continuar con los trabajos del Intercambio Vial El Derby, obra paralizada por la gestión edil por más de un año.



“El señor Castañeda ha aprovechado el espacio de sus medios de comunicación para salir a dar declaraciones inexactas y hasta falsas, pretendiendo confundir a la ciudadanía sobre este tema que dejará sentado un precedente nefasto para todos los peruanos”, sostuvo Mujica Cogorno.



El titular del Jockey Club del Perú desmintió que la tradicional institución esté en contra de las obras de este Proyecto Vial. “Jamás hemos dicho lo contrario. Somos los primeros interesados en que se realicen estos trabajos, pero dentro del marco de la legalidad. No vamos a permitir que nos despojen de nuestros terrenos argumentando que es por una necesidad pública y no nos paguen el debido justiprecio. Eso viola toda norma constitucional”, precisó.



Asimismo dijo que es falso que el Jockey Club del Perú realice conciertos en zonas consideradas como rústicas. Además, agregó que es completamente falso que dicho club esté invadiendo una vía de tránsito. “¿El señor Castañeda pretende insultar la inteligencia de todos los ciudadanos? El Jockey Club del Perú compró con recursos propios estos terrenos hace más de 60 años, cuando esta zona era de cultivo.





CASTAÑEDA: QUIEREN EXONERARSE DE SUS OBLIGACIONES



Esta mañana, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, señaló que el proyecto de Intercambio Vial El Derby es necesario para los ciudadanos de Lima y los procedimientos realizados hasta el momento, incluidas las expropiaciones de predios, cumplen lo establecido en las normas vigentes.



"El Jockey Club pretende exonerarse de sus obligaciones, no quiere que se amplíe la avenida El Derby, que sabemos es estrecha y no da lugar a que pasen más vehículos. Lo que estamos haciendo es reclamar el derecho que se ha cobrado a todos los predios urbanos, no hay nada ilegal, estamos ajustados a lo que dice la ley", dijo.