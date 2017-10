Jonathan Maicelo ofrece entrenar gratis a mujeres para que luchen contra sus agresores [VIDEO y FOTOS]

La agresión que sufrió la joven Micaela de Osma en Miraflores por parte de su ex pareja genera indignación. Al respecto, el boxeador Jonathan Maicelo utilizó su Facebook para hacerle una propuesta a "las mujeres de bajos recursos" que han sufrido maltrato.



Jonathan Maicelo publicó la foto de la cruel agresión contra Micaela de Osma. "Si veo esto en one me meto a AYUDARLA,pero YO te diré que debes hacer MUJER;ven, entrena para pelear en mi templo Fighter Club", escribió el boxeador.



En un principio, Jonathan Maicelo fue criticado por hacer esta propuesta. El boxeador indicó que la propuesta es sobre todo para mujeres de bajos recursos a las que entrenará gratuitamente. "YO mismo las entreno,la parte de boxeo para que le den un puño en los huevos y mis otros profes de JU jitzu a defenderse cuando las tengan en el piso", escribió el boxeador en Facebook.



Jonathan Maicelo se defendió de las críticas que lo acusan de oportunista en Facebook. "Bueno pongo esa cruda imagen y veo muchas opiniones diferentes, La VERDAD es que CREO que debemos usar a veces cosas como esta para concientizar y AYUDAR. Yo me ofrezco a enseñar a MUJERES de bajos recursos a DEFENDERSE, la otra parte las ponen ustedes,NO perdonar a COBARDES que tienen como marido", escribió el boxeador.

#NiUnaMenos se volvió tendencia en Twitter tras las imágenes que muestran a la joven Micaela de Osma siendo arrastrada por su ex pareja por las calles del distrito de Miraflores. El hecho sucedió el domingo pasado y fue grabado por la vecina de la víctima, Anahí Aguilar.



El agresor es Martín Alonso Camino Forsyth, quien se mostró reacio y violento con la prensa cuando fue intervenido. Trascendió que agredió a Micaela de Osma porque la joven se negó a darle su celular.



La vecina acompañó a Micaela de Osma a la comisaría de Miraflores. "Felizmente, pude grabar e intervenir cuando él la estaba agrediendo cuando ella intentaba escapar", escribió Anahía Aguilar en Facebook.



Aguilar afirmó también que la víctima fue golpeada en otras oportunidades. "Esta no es la primera vez que esto ocurre pero esperamos que sea la última. Quiero dejar constancia de esto porque temo por Micaela y por mí. Protejamos a Micaela, protejámonos todas. Cualquier ayuda y orientación es bienvenida. Adjunto la evidencia y datos del agresor", indicó Aguilar en Facebook.