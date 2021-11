El boxeador Jonathan Maicelo descartó cerrar su restaurante con sede en la avenida Gran Chimú, distrito de San Juan de Lurigancho, luego de que unos extorsionadores le dejaron un paquete que contenía una granada, varias balas y un mensaje amenazante contra su vida.

“Yo sé que hay muchas bandas allí, lo supe desde antes de meterme en esa ciudad (San Juan de Lurigancho). Estoy dejando todo en manos de la Policía”, indicó el pugilista a América Noticias.

Al ser consultado sobre si continuará con el funcionamiento de su restaurante con sede en SJL, el boxeador peruano indicó que sí, pese al amenazante mensaje que recibió.

“A mi no me desinfla nada, que sea lo que Dios quiera. El restaurante es un negocio que me apasiona, me encanta el tema de la comida y los tragos... yo voy a continuar”, precisó.

Maicelo cuestionó la seguridad en el distrito, debido a la dimensión del mismo. “No sé que está pasando en SJL parece que no hay resguardo policial ya que suceden estas cosas con muchos empresarios”, declaró.

Presunta amenaza de ‘Loco Aroni’

“Ya sabes que tienes que tocar la puerta dejando tu ingreso, evítate los problemas, cuida tu vida”, se señala en el papel enviado a Maicelo por un sujeto que se identifica con el alias de ‘Loco Aroni’.

Este sería René Jesús Aroni Lima, principal sospechoso del crimen del hijo de Carlos Burgos, exalcalde de San Juan de Lurigancho, y sindicado de ser el cabecilla de la banda criminal ‘Los Malditos de Huáscar’.

Además, se colocaron tres números de celulares para que el boxeador y empresario se comunique a fin de coordinar el pago de la extorsión.