Hace una semana había inaugurado su nuevo local de comida y ya es víctima de los extorsionadores. Al campeón de box, Jonathan Maicelo, desconocidos le dejaron una granada de guerra dentro de una bolsa de regalo en la puerta de su restobar, ubicado en San Juan de Lurigancho, y con un mensaje claro y amenazante firmado por el ‘Loco Aroni’, un delincuente conocido en ese distrito.

“YA SABES QUE TIENES QUE TOCAR LA PUERTA DEJANDO TU INGRESO EVÍTATE LOS PROBLEMAS, CUIDA TU VIDA... ATTE: LOCO ARONI” (sic) dice la carta escrita con lapicero y en papel blanco.

Más abajo, el sujeto puso tres números de celulares para que se comunique con él.

Artefacto explosivo fue dejado en bolsa de regalo

Policías del UDEX examinaron y desactivaron el artefacto explosivo.

Pero antes de llevarse tremendo susto, Maicelo estaba feliz atendiendo a sus clientes en su negocio ‘Maicelo Restobar’, ubicado en la cuadra uno de la avenida Gran Chimú.

“Había bastante cola para entrar hasta que una persona me dijo: ‘un muchachito ha venido y dijo tengo un regalito para Maicelo’. Yo siempre apoyo a los emprendedores y las personas que quieren salir adelante pero me causó bastante duda este regalo, me causaba suspicacia”, comentó.

El hecho ocurrió a las 3:20 de la tarde.

Maicelo precisó que cogió el paquete y caminó unos metros. “Lo abro y veo que había una granada con balas y una nota escrita en un papel. Lo llevé más allá y lo dejé lejos por seguridad de los clientes”, acotó.

De inmediato, policías de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), pertenecientes al Escuadrón de Emergencia, que acordaron toda la cuadra y empezaron a desactivar el artefacto que estaba en un macetero.

El paquete también contenía una tarjeta de presentación que decía: “Para Jonathan, De Rene Jesús”.

Fue un trabajo de mucha paciencia que tuvo éxito luego de varios minutos. El explosivo, de uso manual y defensivo, con sus accesorios de seguridad completo y en mal estado de conservación, fue neutralizado.

Este es el mensaje que estaba dentro de la bolsa de regalo.

Policías del UDEX examinaron y desactivaron el artefacto explosivo.

El paquete y las cuatro municiones fueron llevadas a la sede policial para las pesquisas.

Como se recuerda, a inicios de octubre, Jonathan Maicelo fue víctima de la delincuencia. Raqueteros irrumpieron en su gimnasio y lo despojaron de una cadena de oro y su reloj.

Artefacto explosivo fue dejado en bolsa de regalo en la puerta del local. | Foto: Renzo Salazar

Jonathan Maicelo decidirá en las próximas horas que decisión tomar ante las autoridades. | Foto: Renzo Salazar

TE PUEDE INTERESAR:

CALLAO: Dos ‘burriers’ mexicanos cayeron con droga en el aeropuerto ‘Jorge Chávez’

LA VICTORIA: Venezolanos maniatan y ahorcan a dos amigos para robarles dinero

COMAS: Sicario balea a 5 y lo matan con su propia arma

JONATHAN MAICELO: Delincuentes dejan granada en su restaurante