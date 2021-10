Ni nuestros deportistas más destacados se salvan del hampa. Jonathan Maicelo, campeón nacional e internacional de box, se convirtió en una de las últimas víctimas al ser encañonado por dos ‘raqueteros’ venezolanos dentro de su gimnasio, en Pueblo Libre. Los sujetos armados lo despojaron de una cadena de oro con incrustaciones de diamantes, valorizada en 18 mil soles, celulares de alta gama y un reloj vintage que había comprado en Estados Unidos.

‘La Cobra’ fue asaltado, minutos antes de las 10 de la noche, cuando estaba a punto de cerrar su local ‘Fighter Fit’ ubicado en la cuadra 10 de la avenida Sucre.

PUEBLO LIBRE: Raqueteros en moto roban 15 celulares en cuatro horas y arrastran a policía

Trome conversó, en exclusiva, con él y nos contó cómo sucedieron las cosas. “Había apagado las luces donde la gente entrena. Estaba con mis chicos de venta conversando y cuadrando las ventas. La puerta estaba abierta y entraron dos ‘venecos’ armados. Uno se quedó vigilando la puerta y el otro apuntando a mi porque yo estaba delante del mostrador”, señaló.

En ese momento, una de sus trabajadoras rompió en llanto.

“En verdad, quise reaccionar pero el otro también me encañonó. Estamos hablando de dos armas. No podía hacer absolutamente nada. Ambos me apuntaron a la cabeza pero guardando la distancia, no me agredieron físicamente. Me quitaron los teléfonos de ventas, una cadena muy costosa de oro que nunca la tengo para afuera pero se notaba el brillo del oro. Me dijeron ‘quítatela y tírala’, un reloj vintage que me costó 25 dólares en Nueva York, lo compré porque me gustó, era del año 89″, recordó.

Jonathan Maicelo estaba en la recepción del local con dos trabajadores. | Foto: Gonzalo Córdova

Todo fue en cuestión de segundos y los hampones estaban sin mascarillas.

Maicelo dijo que quiso salir detrás de los ladrones cuando se iban, pero uno de ellos se quedó en la puerta. “Me aguantaron apuntándome. Pudo haber pasado algo feo porque la gente que entra con armas entra a lastimar. Mi vida vale bastante porque tengo familia y empresas”, reflexionó.

Él pidió a las autoridades municipales más seguridad y una mejor colocación de las cámaras de videovigilancia pues no grabarían toda la cuadra.

La Policía investiga y sospecha que, antes del atraco, los rateros habrían estado observando los últimos movimientos que había en el gimnasio.

En julio de este año, el seleccionado peruano Sergio Peña también fue víctima del hampa al ser encañonado por delincuentes que lo despojaron de su cadena, celulares y reloj.

Asalto ocurrió en el local de la avenida Sucre. | Foto: Gonzalo Córdova

