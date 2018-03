Jorge Barata: Alan García, PPK y Alejandro Toledo también recibieron aportes de Odebrecht

¡Habló y lo contó todo! El exejecutivo de la constructora Odebrecht en el Perú, Jorge Barata habría confirmado que la empresa brasileña aportó dinero en efectivo a varios políticos, según informa el diario El Comercio.

Durante el interrogatorio ante el fiscal José Domingo Pérez, que la constructora brasileña financió las campañas de al menos seis políticos en el Perú, entre los años 2006 y 2013.

Odebrecht aportó 200 mil dólares a la campaña de Alan García en el año 2006. La entrega de la constructora brasileña se realizó a través de Luis Alva Castro, exministro del Interior.

Se supo también que Odebrecht aportó 1 millón 200 mil dólares a la campaña de Fuerza Popular, a través de a través de Jaime Yoshiyama, excandidato a la vicepresidencia, y del expresidente de la Confiep Ricardo Briceño Villena.

Barata también indició que apoyó con 300 mil dólares a la campaña del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski. La entrega se habría realizado a través de Susana De La Puente, actual embajadora del Perú en el Reino Unido.

Alejandro Toledo no escapa de los aportes de Odebrecht. El expresidente también habría recibido 600 mil dólares para su campaña presidencial. El enlace habría sido Abraham 'Avi' Dan On, ex jefe de Seguridad de Palacio de Gobierno durante el gobierno de Perú Posible (2001-2006).

El Comercio indicó que Odebrecht también financió la campaña del 'No' a la revocatoria de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, sin embargo, no se precisaron cantidades de aportes.