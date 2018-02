Jorge Barata declarará ante fiscales peruanos este 27 y 28 de febrero

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



ENFRENTADOS I

En el programa ‘ComButters’ (Willax TV), Roberto Vieira dijo que a Alejandra Aramayo ‘no le gustó’ que Alberto Fujimori haya sido indultado. La aludida le pidió retirar sus palabras. No me diga...



ENFRENTADOS II

Aramayo no se quedó atrás y afirmó que Kenji Fujimori ‘parece jalador de PPK’. Mientras que Vieira calificó como positivo el apoyo del hijo menor del ‘Chino’ al Gobierno. Hummm...



CANDIDATO

En dos semanas, el Apra daría a conocer el nombre de su candidato a la Alcaldía de Lima. Hablan de una alianza con Perú Patria Segura, de Renzo Reggiardo, pero no es seguro...



‘IGNORANCIA’

Las cosas en el oficialismo siguen mal. Juan Sheput manifestó que ‘el ministro Javier Barreda (Trabajo) ha demostrado una tremenda ignorancia’ respecto al proyecto de Rosa Bartra. Uyuyuy...



BARATA

Jorge Barata declarará ante los fiscales peruanos el martes 27 y miércoles 28. Como está en calidad de testigo no entregará documentos, pero no podrá mentir ni omitir, pues sino pierde sus derechos. Ayayay...



HUELLAS

En Fuerza Popular están molestos porque Kenji se subió al avión presidencial junto a PPK. Héctor Becerril señala que ‘Montesinos ha dejado huellas’ en el hijo menor de Fujimori. A ver qué dicen los llamados ‘avengers’...



'INSTITUTOS BAMBA'

Daniel Abugattás afirma que lo que hace la ‘ley pulpín’ es “lavar la cara a los institutos ‘bamba’”. Y, según dice, ‘defender también los negociados’. Por ahí iría la cosa...