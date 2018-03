Jorge Barata: ¿por qué Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya viajaron antes de sus explosivas declaraciones?

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



CALLADITOS

Algo raro pasa en el ambiente político. Casi nadie se indigna ni exige que investiguen hasta las últimas consecuencias el caso Odebrecht. Es que todos los partidos han terminado embarrados...



CONTRACAMPAÑA

Óscar Valdés critica a la Confiep por reconocer que recibió aportes para la compaña contra un candidato presidencial. Y dice que eso la desmerece...



YOSHIYAMA

¿Por qué Jaime Yoshiyama y el exministro Augusto Bedoya viajaron a Estados Unidos dos días antes de la ‘bomba’ que soltó Jorge Barata? Es la pregunta que se hacen en las redes. Ayayay...



‘ABOGADA’

En la Comisión Lava Jato insisten en que Keiko acuda a declarar. Gilbert Violeta pide la renuncia de Rosa Bartra, a quien acusa de haberse convertido en ‘abogada’ de Keiko...



LIQUIDACIÓN

Si el Congreso decide entregar 3 millones de soles a Fujimori por concepto de liquidación de pensiones, la Procuraduría pedirá que se los embarguen. El procurador Amado Enco recuerda que el ‘Chino’ no ha pagado un solo sol de la reparación civil fijada por el Poder Judicial en 51 millones 689 mil soles a favor del Estado...



EN LAS REDES

La gente que apoya a Kenji se está poniendo ‘mosca’ en las redes. En Twitter han creado las cuentas ‘Los avengers de Kenji’ y ‘El nuevo líder Kenji’, donde lo califican como ‘el tsunami del siglo XXI’. Qué miedo...



PERIODISTAS

Cuando le preguntaron si coimearon a periodistas, él respondió que sí, pero no recuerda nombres. Los salvó la campana, pero que no canten victoria...