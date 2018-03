Odebrecht: ‘Conocí a Keiko Fujimori el 98 o 99’, declaró Jorge Barata a fiscales peruanos [VIDEO]

El portal IDL-Reporteros publicó la transcripción de las declaraciones de Jorge Barata a fiscales peruanos, donde precisó que conoció a Keiko Fujimori entre los años 1998 o 1999, cuando desempeñaba el cargo de primera dama de la Nación.



El exrepresentante de Odebrecht en Perú indicó que a Keiko Fujimori se la presentaron en un evento de la fundación que ella lideraba por ese entonces y que la constructora brasileña le dio una donación oficial, un cheque de 10 mil dólares.



Jorge Barata manifestó también que Fuerza Popular “es el partido con mayor presencia en el Perú” que “casi asume la presidencia en las últimas campañas políticas” y destacó la existencia de “un grupo muy grande de empresarios que tiene afinidad” con ellos.



Jorge Barata: Los recursos no solo fueron para Keiko, también para sus congresistas

En esa línea, el exrepresentante de Odebrecht en Perú afirmó –de acuerdo a la transcripción del interrogatorio publicado por IDL-Reporteros– que la constructora brasileña participó de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011 con un aporte.



“Fueron 500 mil dólares a mediados de 2010, cuando comienza la campaña política. Después, ya a finales de 2010, después de octubre a noviembre, no sé exactamente la fecha, acordamos entregar 500 mil más, para la segunda vuelta”, precisó.



Jorge Barata señaló que quien representaba al partido Fuerza 2011 era Jaime Yoshiyama, con quien conversó y a quien le entregó él mismo los aportes. “Esas entregas fueron hechas personalmente por mí. No fueron entregas hechas por terceros”, dijo.



Finalmente, el exrepresentante de Odebrecht en Perú sostuvo que los recursos entregados a Jaime Yoshiyama “servían no solo para la campaña de Keiko Fujimori, sino también para la campaña de los congresistas”. “Era utilizado por todos”, añadió.

