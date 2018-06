Jorge del Castillo afirma que hay "gente improvisada" en el Congreso [VIDEO y FOTOS]

Tras las polémicas compras del Congreso, existe malestar en la población, que incluso ya salió a protestar a las calles. Por tal motivo, Trome conversó con un legislador con experiencia, Jorge del Castillo , quien responde de todo.



Congresista Del Castillo, ¿usted tiene esperanza en que el presidente Vizcarra haga un buen gobierno en estos tres años?

Quisiera que lo haga sinceramente, pero me parece que la percepción en las encuestas es que muy rápido ha bajado puntos. Ha descendido cinco puntos en su aprobación y la desaprobación ha subido once en sesenta días, y creo que ya había bajado un poco antes. Cuando se toma una tendencia de bajada, hay un mayor desaliento...



Meche Aráoz declaró que no le parecía que el señor Villanueva, quien promovió la vacancia de PPK, sea premier. ¿Coincide con eso?

No quisiera opinar de ese tema. Es un lío de ellos realmente. No me considero calificado como para ‘descalificar’ a una persona.



Usted ha sido premier, ¿no tiene nada más que decir?

Pero César Villanueva no era del partido del presidente Kuczynski. Así que tampoco tenía que haber necesariamente esa lealtad, si usted quiere llamarla de esa manera. En fin, yo creo que es una decisión y, como dijo Vizcarra, él finalmente es el que decide.

Al presidente Vizcarra se le está viendo con relativa frecuencia con personajes vinculados al montesinismo, incluso algunos estuvieron presos. ¿Qué opina de eso?

Tremendo descuido. Esa fue una de las primeras reuniones que tuvo en Palacio y no solamente preso, sino que llevan a un empresario chino que no se sabe de dónde viene. El equipo del presidente tiene que ser mucho más sólido, más coherente. Además, debe ser conocido, pues ¿quién conoce al equipo del presidente? Existe, pero por lo menos no se le conoce públicamente a la mayoría.



Algunos analistas consideran que el presidente Vizcarra está sometido al fujimorismo. ¿Está de acuerdo?

Espero que no sea así. Yo creo que existen síntomas de entendimiento entre ellos, pero sería un error si eso fuera así, porque el fujimorismo más bien está de bajada. Tenía 73 y hoy día registra 59 y con dos apoyos adicionales, de repente llega a 61, por eso están muy desesperados en vacar a Kenji y compañía. Para subir 3 más, a 64, y seguir peleando por la directiva del Congreso. Creo que al inicio hubo una relación con el fujimorismo, pero no solamente con ellos, sino con otros, y se ve en la composición tan disímil del gabinete.



En algunas ciudades del sur hay protestas por la subida del impuesto selectivo al consumo (ISC). ¿Fue un error del Gobierno?

Primero, me llama la atención que el sur, de donde proviene el presidente, sea donde esté más bajo en las encuestas. Ostensiblemente, como diez puntos menos que en otras zonas del país. Lo que fue un error es lo siguiente: Le pide facultades legislativas al Parlamento, pero antes de que se resuelva, ya soluciona varias cosas tributarias, cuando ha podido estar dentro del contexto de esa conversación. Por ejemplo, en el interior del país se usa gasolina de 84 y de 90, y petróleo para el transporte; entonces, no haber calculado el impacto negativo que esto tenía en paralelo a la subida de precios del petróleo (internacional), generó un doble aumento de precios: el selectivo al consumo y el aumento del petróleo.



¿Cuál es el aspecto paradójico en este tema?

La gasolina más alta de 97 octanos, esa no subió en el impuesto, esa bajó dos centavos. No sé por qué le tenían que bajar el impuesto a los que más tienen, pero en los grifos ha subido igualmente un sol.

Paro regional en Arequipa en rechazo al alza del ISC. Video: YouTube / El Búho pe

CONGRESO

¿Se siente contento usted dentro de este Congreso?

Sinceramente, no. El anterior también fue de terror. Aquí lo que pasa es que la irresponsabilidad de algunos grupos políticos de llevar a gente improvisada que entra al Congreso con base en el factor de lo que aportaron en campaña, es el peor consejero que hay. Entonces te encuentras con gente improvisada, que miente en su hoja de vida y cuyo afán es llegar a una curul bajo cualquier circunstancia, poniendo plata, mintiendo. Por ello después tenemos estos problemas. Además, su capacidad legislativa deja bastante que desear.



LEY MULDER

El presidente del Parlamento, Luis Galarreta, ha dicho que está de acuerdo con la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados y ha hablado de ‘periodistas mermeleros’. ¿Usted apoya este proyecto de ley?

No, no estoy de acuerdo porque yo creo en la regulación, no creo en la prohibición. Es obvio que hay que regular.



A propósito, ¿cómo está su relación con Mauricio Mulder, quien alguna vez lo llamó ‘traidor’?

Bueno, hemos conversado. Nos hemos entendido en algunas cosas y eso implica una rectificación de ese calificativo, digamos no solamente inverosímil, sino indebido. Así que quien se ha rectificado es él.

La ley Mulder contra los medios es apoyada por el fujimorismo, ¿no siente que el APRA se ha convertido en furgón de cola de la bancada de Keiko?

Mira, de repente hasta yo mismo he inventado esa frase (sonríe). Eso porque yo no estoy de acuerdo con que el APRA, que es un partido con historia y tradición, tenga que ser la agrupación que le sigue la pauta o que complementa las intenciones del fujimorismo. Considero que en ese sentido, mi posición ha sido sumamente clara y ese deslinde siempre hay que hacerlo. Esto no significa que uno tenga que ir ácidamente contra el fujimorismo ni ser antifujimorista. Los antis no ayudan...



Hay protestas en las calles por ciertas compras frívolas en el Parlamento y Luz Salgado ha dicho ‘si no quieren Congreso, lo cerramos’. ¿Qué opina?

Bueno, me parece una frase infeliz. Como infeliz fue Yonhy Lescano, quien dijo ‘hay que cerrar el Congreso’, pero a la semana siguiente manifestó ‘quiero ser presidente del Congreso’. Entonces, hay cosas de fondo en el país, en las cuales el Parlamento está presente. Desde su propia existencia, porque es lo que le da el sentido a los pesos y los contrapesos de la democracia.



¿Le parece que la bancada de Keiko está haciendo abuso de poder con su mayoría?

En algunos casos lo ha hecho. Ha tenido una posición ambivalente. Se han dado situaciones en las que ha actuado muy bien, equitativamente, seriamente, y en otras se ha excedido. Tengo una teoría al respecto. Ahora que vienen las elecciones de la mesa directiva, ¿qué ha ganado el fujimorismo con dos años de control del Congreso? 07 de nota sobre 20. Eso es lo que ha ganado y posiblemente siga bajando.



¿Cree que el fujimorismo debe ceder el paso a una nueva mesa directiva?

Yo creo que si quieren seguir perdiendo puntos, que sigan en la mesa directiva.

Fiscal que investiga a Keiko Fujimori cuestiona a Héctor Becerril en el Congreso

ALAN

En una entrevista pasada usted me comentó que no ponía las ‘manos al fuego’ por Alan García. ¿Sigue pensando lo mismo respecto a sus vínculos con Odebrecht?

Yo no pongo las manos al fuego por nadie y esto no significa para mí una aceptación de responsabilidad, ni por parte de Alan ni de nadie. Simplemente no pongo las manos al fuego. Lo que sí es cierto es que hasta ahora no hay ninguna prueba fehaciente contra él.



¿Cree que finalmente Alejandro Toledo será extraditado al Perú?

Espero que sí. Sería una vergüenza que no lo sea, porque los latrocinios de Toledo son, pues, inconmensurables. 20 millones por acá y que todavía diga 15 más porque quería llegar a 35...



Julio Guzmán declaró que los ‘dinosaurios’, refiriéndose a los políticos que recibieron plata de Odebrecht, iban a desaparecer. ¿Qué opina del popular ‘Moradito’?

Yo creo que es una persona a quien no se le conocen antecedentes de gestión. No le conozco ni una. Ha dirigido una empresa, no sé. Nadie sabe. No se sabe cuál es su realidad laboral. ¿De qué trabaja? ¿De qué vive? No se le conoce. Y cuando le han preguntado se ha molestado, tengo entendido. No hay una señal clara de sus ideas políticas o cuál es su visión del Perú. Eso me parece que es terrible. Y es pues de las caras nuevas que quiere gobernar el Perú sin tener ninguna experiencia. Yo creo que eso no es bueno para el país.



Usted dijo que a nivel judicial sí es pertinente investigar a Kenji...

...Desde el punto de vista emocional, yo creo que a Keiko la va a devastar políticamente inhabilitar a su hermano.

Alan García sí se reunió con el padre de Marcelo Odebrecht

¿Por qué?

Porque la gente va a percibir cómo es posible que entre hermanos tengan esta guerra fratricida. Y mucha gente dirá que fue ingrata con la mamá y ahora se peleó con el papá y luego vino el hermano. Entonces, ese impacto emocional es sumamente fuerte en la población. Yo creo que no están midiendo eso.



¿Qué hacemos para detener tanta violencia contra la mujer en el Perú?

No me gustan estas reacciones hepáticas que suben las penas de 20 a 25, de 30 a 35, a cadena perpetua, a pena de muerte, a castración. Realmente son actitudes reactivas. Mirando el tema y asesorándome con profesionales de primerísimo nivel, hemos preparado un proyecto de ley que ahora mismo estoy conversando con la ministra de Salud. Es un proyecto de ley para crear una política pública de salud mental. Eso es ir a la raíz del problema, no a los efectos, y lo vamos a presentar esta semana, así que a usted le estoy dando la primicia del lanzamiento de este proyecto de ley.



Gracias, congresista Del Castillo...

Gracias a usted.



(Oscar Torres)