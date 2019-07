Jorge del Castillo fue 'troleado' por Óscar Vílchez al indicar que no asistiría a la Gran Parada Militar

El congresista Jorge del Castillo indicó que no asistiría a la Gran Parada Militar porque estaba en contra de las reformas y el proyecto de ley para acortar el mandato del Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones en el 2020, propuestas por el presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, el futbolista Óscar Vílchez terminó 'troleando' al parlamentario aprista.

"No asistiré, como Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, a la Parada y Desfile Cívico Militar, por no estar de acuerdo con la forma en que el Presidente (Martín Vizcarra) atenta contra la Constitución y el Estado de Derecho, creando incertidumbre política y económica en el país", escribió Jorge del Castillo en su cuenta de Twitter.



Entre varias respuestas divididas entre apoyo y burlas al congresista Jorge del Castillo, destacó la de Óscar Vílchez en Twitter: "Sí, bueno... ¿Quién tiene hambre?", fue el irónico mensaje del jugador de Alianza Universidad.



El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció durante su Mensaje a la Nación el 28 de julio, la reforma constitucional para llamar a nuevas elecciones al Congreso de la República para el 2020. Además, propone el recorte del mandato presidencial, algo que no agradó a los parlamentarios fujimoristas y apristas, entre ellos, Jorge del Castillo.