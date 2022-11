Durante la tarde del 18 de noviembre, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue el escenario de un fatídico accidente que dejó dos víctimas. Se trataban de dos bomberos aeronáuticos que realizaban un ejercicio de rescate.

De acuerdo con Jorge Salinas, presidente del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), no existe ninguna autorización para ingresar a la pista de aterrizaje cuando se ejecutan estas maniobras. No obstante, Lima Airport Partners (LAP) envió un video a Cuarto Poder donde indicaría que esto no es así.

En las imágenes se muestra cómo se hace el ‘ejercicio tiempo de respuesta’, el cual es una prueba para que los bomberos lleguen lo más rápido posible a la emergencia. “Lo que busca es comprobar que los bomberos aeronáuticos puedan llegar hacia el punto más lejano de la pista de su base en un máximo de tres minutos ”, informan.

“Ellos no pueden excederse en ese tiempo. Justamente para salvaguardar cualquier tema de seguridad con los pasajeros. Ellos suben rápidamente a las unidades de rescate para atender la emergencia, es así qu e estas unidades van a una alta velocidad se dirigen hacia la pista de aterrizaje para atender el evento ”, agregan.

Asimismo, se informa que esta actividad se hace en la pista y que una autoridad es quien lo controla. “Es en estos momentos donde vamos a poder ver un ingreso a pista, se ha realizado en ocasiones anteriores. Sí ingresa a pista, ya se había realizado con anterioridad . Todas las actividades en el aeropuerto y la plataforma se coordinan siempre con las autoridades involucradas ”, finalizan.