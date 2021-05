POR: OSCAR TORRES

Según las principales encuestas, la elección presidencial será muy reñida y se definirá con el voto de los indecisos. La ventaja del profesor Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori es muy corta. Solo dos semanas nos separan del día crucial. Por tal motivo, Trome conversó con el destacado economista Jorge González Izquierdo para conocer cuál de los dos candidatos tiene el mejor plan para reactivar la economía y generar empleo en estos tiempos de crisis, lo que el pueblo necesita.

Jorge, con la pandemia la pobreza ha aumentado en el Perú. ¿Cómo estamos en este momento?

En términos de pobreza y extrema pobreza estamos mal. La pobreza aumentó a consecuencia de los efectos indirectos de la pandemia en 10 puntos porcentuales, porque subió de 20% en el 2019 a 30%, es decir, 3.3 millones de peruanos que no eran pobres en el 2019, hoy son pobres.

En esta campaña electoral mucho se habla de defender el modelo económico, pero los beneficios no han llegado a un gran sector de la población. ¿Por qué?

Ese viejo paradigma del liberalismo que decía: ‘Que de lo que hay que preocuparse es de crecer lo máximo posible y que solito y, en forma automática, los frutos de ese crecimiento llegan a toda a la población’. A ese paradigma no solo la vida en Perú, sino en el mundo, lo ha desmentido. Se necesita la intervención del Estado inteligente para que se asegure que esos frutos del crecimiento le lleguen a todos los miembros de la sociedad.

¿Cuántas personas se han quedado sin trabajo debido a la crisis?

La última cifra oficial que se tiene del Instituto Nacional de Estadística (INEI) solo para Lima, lamentablemente, en este trimestre (febrero, marzo, abril) han perdido su trabajo adecuadamente productivo con respecto al 2019, 1 millón 200 mil peruanos.

Para ti, como profesor de economía, ¿Cuál sería la receta para volver a crecer y generar empleo?

Primero, tenemos que sacar a la pandemia del horizonte de la economía peruana. ¿Y cómo lo hacemos? Vacunando por lo menos a 25 millones de peruanos porque se alcanzaría la inmunidad de rebaño. Luego hacer un shock de inversión pública en infraestructura y finalmente promover un shock de inversión privada, sobre todo en minería.

A muchos peruanos les suena bonito que un candidato hable de estatizar, nacionalizar y expropiar las grandes empresas. ¿Eso finalmente cómo nos va a perjudicar?

El señor Castillo y el señor Cerrón están proponiendo en unos casos estatizar y en otros nacionalizar. En ambos casos, esas dos medidas van a perjudicar fuertemente a la economía peruana. Porque van a reducir el crecimiento de una variable que es muy importante en el Perú, la inversión privada nacional y extranjera.





TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

En los últimos años se firmaron Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, China y otros países. ¿De qué manera eso nos ayudó?

No hay economía en el mundo que se haya desarrollado cerrándose al comercio exterior. Eso no existe. Y los que están diciendo que los TLC se deben eliminar deben mirar los casos de China, Vietnam, Rusia, que han basado gran parte de su expansión en exportaciones en TLC firmados con muchos países. Y acá se está queriendo ir contra eso. ¡Es una barbaridad!

Un eventual gobierno de corte chavista en el Perú, ¿nos cerraría las puertas de la comunidad internacional?

En la medida que dejemos de pagar la deuda externa y la economía entre a una profunda recesión e incluso depresión, obviamente nos causará problemas en el contexto internacional.

También se ha hablado que se va a prohibir las importaciones, ¿qué opinas?

Esa es una gran falacia y sería un gravísimo error porque si se prohíben las importaciones los precios de los productos que se prohíbe importar van a subir fuertemente y perjudicará al peruano de a pie, sobre todo si son alimentos, combustibles y medicinas.

VENEZUELA Y CUBA

¿Qué pasaría si en el Perú se aplica una propuesta similar a la de Venezuela?

Ya lo estamos viendo en el caso de Venezuela, de Cuba. Son países que con los años la economía, el desempleo, se deterioran fuertemente, la pobreza aumenta fuertemente y la desigualdad en la distribución del ingreso, la riqueza y, sobre todo de las oportunidades, también se va a acentuar fuertemente. Sería una desgracia que nos pase eso.

Casi un millón de venezolanos están en el Perú escapando de la pobreza. ¿Podemos caer en la misma situación?

Obviamente. Cuando las oportunidades de progresar en tu país se eliminan o se reducen casi a 0, la gente opta por irse al extranjero a buscar un mejor nivel de vida. Si el Perú no le da esas oportunidades a los peruanos, muchos se irían.

Allá se vive escasez de alimentos básicos, ¿a qué se debe?

Primero, por el control de precios que hace el gobierno, a precios irreales porque quieren poner barato algo por debajo de los costos de producción y, segundo, porque no tienen suficientes dólares para importar esos alimentos y sustituir lo que internamente se deja de producir.

Otra cosa que llama la atención es que los venezolanos aseguran que su salario mínimo es de 6 dólares al mes y no pueden comprar casi nada. ¿Por qué el sueldo es tan bajo?

Porque no puede ir al compás de la hiperinflación y del aumento en el precio del dólar tan veloz que existe. Es como si una tortuga quisiera alcanzar a una liebre. Nunca la alcanza, por consiguiente siempre está atrás.

SOCIALISTAS

¿Conoces modelos socialistas exitosos?

No, toditos han tenido que migrar a la economía de mercado. Miremos a China, Rusia y ahora, en términos más o menos recientes, Vietnam. Han tenido que irse a buscar la economía de mercado para progresar y llevarle beneficio, bienestar a su población.

Explícale a la gente la importancia de la inversión privada…

Una economía es como un carro. Si los motores no están prendidos, ese carro no avanza. Todos queremos que ese carro avance, o sea, que la economía crezca. ¿Por qué? Porque ‘si el cuero no crece, cómo saco más correas’. Si yo quiero sacar más correas, que es sacar más bienestar, más trabajo y más ingresos para la gente, primero el cuero tiene que crecer y, para que crezca el cuero, se necesita motores y uno de esos, quizás de los más importantes, no el único, es la inversión privada.

¿Qué pasaría si un nuevo gobierno espanta a las grandes empresas que invierten en el Perú? ¿De qué manera afectaría eso a la población?

Le reduce fuertemente su nivel de bienestar porque si la inversión privada disminuye su crecimiento o se estanca, el empleo disminuye o se estanca y eso se convierte en la fuente en que la gente pierde fuertemente su bienestar, porque si no tiene trabajo de dónde saca plata para comer. Los que están en contra de eso responden así: ‘Entonces que el Estado invierta más…’. Pero de dónde saca la plata el Estado para invertir más.

EL POLLO Y EL PAN

Hace una semana subió el precio del pollo y del pan debido al alza del dólar. ¿En qué situaciones se produce esto?

Se produjo por tres razones: porque el precio del trigo y del maíz ha estado subiendo más o menos desde setiembre del año pasado hasta el día de hoy, con subidas y bajadas. Eso ya te imprime una fuerza hacia arriba del precio del pan y del pollo que se hace en base a trigo y maíz. Segundo, a eso se ha sumado el aumento muy fuerte en el precio del dólar provocado por el fenómeno Castillo. Y a eso le sumas un fenómeno de expectativas o como la prensa lo llama, de especulación. Estos dos últimos factores: el precio del dólar y la especulación son los que te explican por qué en forma inesperada comenzó a subir el precio del pan y del pollo.

LAS AFP

Si se eliminan las AFP y se pasa a un Sistema Estatal de Pensiones, ¿hay riesgo de que los afiliados pierdan su dinero?

Están diciendo que hay que eliminar progresivamente las AFP, pero ahí la gran pregunta es: ¿Y la gente que tiene sus cuentas a sus nombres? Es como una cuenta de ahorro. Ahorro forzoso es cierto, pero ahorro a su nombre. Entonces si alguien dice ‘vamos a eliminar a las AFP para pasarnos a un sistema público de ONP’, la primera pregunta es: ¿Y esos ahorros se van a perder o se van a respetar? Yo no creo que sea bueno que se los quiten (a los afiliados) porque es su propiedad.

¿Pero hay la posibilidad de que nunca más veas tu dinero?

Hay la posibilidad de que te lo estaticen y lo pongan en una olla común y que de ahí salgan las pensiones para todos, pero ese es tu ahorro que has hecho a tu nombre. Para que la gente lo entienda fácil es como si un ahorro en un banco a mi nombre venga el Estado y me lo quite...

Hay regiones en el país donde tenemos grandes empresas mineras, pero a la vez miles de personas en extrema pobreza. ¿Eso cómo se puede mejorar?

Se tiene que mejorar sustancialmente la calidad de la gestión de los gobiernos regionales y también de los gobiernos municipales, porque plata tienen y con esa plata no saben qué hacer. Si supieran, la gente que está alrededor de estos grandes complejos mineros estaría muy bien.

Hoy los inversionistas que le dan empleo al pueblo, a la gente, ¿están con miedo? ¿Se podrían ir?

En la ciencia económica hay un principio económico que se cumple en todos los países: La incertidumbre es el veneno para la inversión privada nacional y extranjera. Y hoy día estamos viviendo una incertidumbre muy grande, entonces la ciencia económica te responde ante esa situación: ‘Obviamente que estás afectando a la inversión privada nacional y extranjera…’.

Gracias Jorge. Ojalá quien salga ganador o ganadora sea prudente y tenga el mejor equipo económico en beneficio del bienestar de los peruanos…

Gracias a ti, Oscar.

