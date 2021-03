El experto en finanzas Jorge González Izquierdo afirmó que, tras levantarse la cuarentena desde hoy, la economía peruana empezará a resurgir tras varias semanas estancada.

Para el especialista, los trabajadores de bajos ingresos, informales, así como las pequeñas y micro empresas podrán laborar en medio de esta pandemia. Sin embargo, criticó al Gobierno por el tema de los aforos reducidos en los negocios.

“Una cuarentena ya no funciona en el país porque causa mucho costo económico y la gente ya no obedece. Después de varias semanas de angustia, ahora muchos ciudadanos podrá tener ingresos, podrán trabajar, pero con los aforos que están permitiendo a restaurantes, centros comerciales y demás negocios, muchas empresas no van a alcanzar su punto de equilibrio, sus ingresos no cubrirán sus costos”, indicó a Trome.

El también catedrático de la Universidad del Pacífico recomendó al Gobierno ampliar los aforos para ayudar económicamente a las empresas y además cumplir con el apoyo de mil millones de soles al micro y pequeña empresa que ni siquiera ha empezado a entregarse.

“En estos quince días de prueba sin cuarentena, esperando que las cifras de infectados no suban, el Ejecutivo debe lograr el eliminar el escasez de oxigeno medicina, de las camas UCI y subir el número de pruebas diarias a 70 mil”, agregó.

LAS VACUNAS

Para el experto, la llegada de la vacuna al país es la mejor noticia económicamente hablando que ha ocurrido en los últimos días. Indicó que con las dosis aplicándose a los peruanos se reactivará la economía de forma sostenida.

“Los empleos y los ingresos de la gente mejorará, cuando la vacuna alcance la inmunidad de rebaño, cuando por lo menos se vacune a 21 millones de peruanos, el sector privado regresaría a su comportamiento normal antes de la pandemia e impulsará la reactivación sostenida”, acotó.

Finalmente, González Izquierdo afirmó que si el Gobierno retrocede y el 15 de marzo anuncia el regreso de la cuarentena deberá entregar otro bono pero de manera más rápida y eficiente.