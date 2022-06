La población está preocupada. Suben los precios de los alimentos de la canasta básica familiar, escasea el empleo y los sueldos de los que tienen trabajo están congelados, cada día es más difícil vivir en el Perú. Por tal motivo, Trome conversó con el destacado economista Jorge González Izquierdo, quien nos explica lo que está pasando.

TE VA A INTERESAR: PODER JUDICIAL DICTÓ IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS PARA EXMINISTRO JUAN SILVA

Jorge, quisiera que nos pintes el panorama real de la economía en el Perú. ¿Es verdad que estamos en una grave crisis?

Hoy día la economía peruana tiene dos grandes problemas que necesitan una urgente solución: la inflación que está tirando para arriba, ya superó el 8 % en promedio y la inflación de alimentos está encima del 13%, lo que golpea a las clases más bajas fuertemente, y el segundo problema es que la economía crece poco y por consiguiente la creación de puestos de trabajo adecuados crece menos y la posibilidad de tener más ingreso crece menos también.

HAMBRUNA

Se ha advertido que se viene una hambruna a nivel mundial, ¿de qué manera nos afectará?

Nos va a afectar en el sentido de que lo que importamos de afuera, los alimentos que traemos del mundo, sus precios van a seguir subiendo, van a mantenerse altos; e internamente, como tenemos problemas de fertilizantes, la producción de alimentos peruana también se va a perjudicar y eso va a hacer subir más todavía el precio de los alimentos.

¿Van a escasear algunos alimentos como el arroz, el aceite, el maíz?

Yo no creo que escasee. Lo que va a pasar es que sus precios se van a seguir manteniendo altos o van a seguir subiendo, lo cual dificulta su compra.

LA GASOLINA

¿El precio de la gasolina se va a encarecer aún más?

No, en el caso de los combustibles la cosa no luce tan mal porque Estados Unidos está liberalizando una serie de reservas y también los países árabes han decidido producir un poco más. O sea, en el caso de los combustibles no es tan serio como el de los alimentos.

El presidente Castillo ha sido muy criticado por decir que la hambruna solo afectará a los ociosos, ¿qué opinas?

Es una barbaridad sin nombre decir eso. En el Perú hay más o menos cinco millones o más de gente subempleada y no está adecuadamente empleada porque no encuentra, no es que no quiera. ¡No encuentra chamba!

Se estima que este año la economía en el Perú crecería entre 2 % y 3 %. ¿Qué se debería hacer para crecer más?

Crear estabilidad política y social. Sin esa estabilidad es poco lo que se puede lograr y, segundo, estimular a la inversión privada, al sector privado nacional y extranjero para que venga a invertir y empujar la economía.

¿Cuáles son los sectores que impulsan más el crecimiento económico en el país?

El ranking es así: primero el sector manufactura, segundo el sector minería e hidrocarburos, tercero el sector comercio y luego ya vienen el resto de sectores con importancia menor.

Economista opinó que el presidente Castillo en todos sus meses de gobierno ha demostrado su incapacidad para resolver los conflictos sociales de distintos tipos. (Fotos: Allengino Quintana)

LAS BAMBAS

Pero una de las principales mineras en el Perú es Las Bambas y está paralizada hace casi sesenta días. ¿Por qué no se resuelve ese tema?

El problema es que el presidente Castillo en todos sus meses de gobierno ha demostrado su incapacidad para resolver los conflictos sociales de distintos tipos. No solo mineros, sino también de transportistas, entre otros. No tiene esa capacidad y por lo tanto los conflictos siguen.

Hay demasiado ‘ruido político’, ¿eso espanta a los inversionistas?

La peor peste que tiene un inversionista es la incertidumbre, la inestabilidad que crea el ruido político.

¿El Perú en este momento es atractivo para las inversiones extranjeras?

No. Yo creo que, lamentablemente, nuestro querido país ahora, por el tema de la inestabilidad, incertidumbre política que estamos viviendo y económica, no es una buena pista de aterrizaje para que venga la inversión privada, nacional y extranjera.

TEMOR

Mucha gente ha sacado del país sus dólares y se los ha llevado a otros países, ¿por qué lo hace?

Por temor, según el Banco Central de Reserva, han salido alrededor de 15,000 millones de dólares y esa salida de capitales solamente es por miedo al Gobierno, de que mañana tome decisiones que los perjudiquen.

¿Qué le aconsejarías a un peruano promedio que tiene ahorros en el banco? ¿Que los guarde, que los invierta, que ponga un negocio?

Si puede mantenerlos como ahorros ahora que las tasas de interés están altas, manténgalo como ahorro, si tiene un buen emprendimiento, bueno, úselo en el emprendimiento. Y también le recomiendo que invierta en educación, de él o de su familia, que es buena inversión.

La mayoría de trabajadores en el Perú es informal, vive del día a día. ¿Cómo está la situación de esos compatriotas?

La informalidad en el Perú está muy golpeada porque el ingreso promedio de un trabajador formal según el INEI (Instituto Nacional de Estadística) es más o menos 2500 soles al mes. El ingreso promedio de un trabajador informal a nivel nacional no llega a mil soles.

Los sectores de menores ingresos han reducido su capacidad de gasto. (Foto: Allengino Quintana)

INFLACIÓN

¿Qué significa que se haya registrado 8.09 % de inflación, la más alta de los últimos 24 años en Lima?

Que el ingreso real de todo el sector privado, de toda la sociedad privada, ha bajado y especialmente de los sectores de menores ingresos más, ha bajado su capacidad de compra, de gasto.

¿Podrías explicarle a la gente cómo el aumento de la inflación afecta a los más pobres?

Porque fundamentalmente, como pasa en el Perú, suben más los alimentos y los combustibles. Y los más pobres destinan arriba del 40 % de su gasto diario o mensual a alimentos y combustibles. Entonces si estos precios son los que más suben, ellos son los más golpeados.

A la gente que va a tener acceso al dinero de la AFP y de la CTS, ¿qué le recomiendas hacer con esa plata?

Si sacan esa plata y lo pueden hacer, conviértanla en un ahorro depositando en una institución financiera de su gusto o hagan un emprendimiento o inviertan en ellos mismos o paguen sus deudas atrasadas.

Para que una empresa tenga éxito necesita un buen líder, ¿el presidente Castillo lo es?

Uno de los grandes defectos del presidente Castillo es que no cumple con las características de un líder que hoy necesitamos para que nos saque de esta difícil situación económica y social que estamos viviendo.

Pasados diez meses de este Gobierno, ¿cómo calificarías su gestión?

Mala.

Gracias, Jorge, por tus consejos para el pueblo y que ojalá también te escuchen en Palacio…

Gracias a ti.

CONSEJOS

¿Es un buen momento para solicitar un préstamo bancario?

Hoy día que las tasas de interés están altas solamente me debo endeudar si tengo la seguridad de que ese dinero se va a ir a inversión, hacer un emprendimiento y ese emprendimiento tiene buenas posibilidades de tener éxito.

¿Y una tarjeta de crédito?

Con mucho cuidado usar las tarjetas de crédito porque, repito, las tasas de interés están subiendo y si excedo en su uso me puedo comprar un problema de deuda.

Si tengo un departamento o un auto, ¿lo puedo vender para tener liquidez?

No. Ya las propiedades, departamentos, terrenos, yo les aconsejo que no los toquen.

¿Y mis ahorros en soles es mejor cambiarlos a dólares?

No, eso está en función de mi gasto futuro. Si mi gasto futuro va a ser en soles entonces para qué me preocupo de los dólares, ahorro en soles; pero si estoy pensando ir al extranjero, bueno, ahí ahorro en dólares porque me voy a ir, pues.

Si no me alcanza la plata que gano en mi trabajo, ¿qué puedo hacer?

Tengo, lamentablemente, que recomendar que corten todos aquellos gastos que no sean: alimentación, salud y educación. Todo lo demás hay que cortar por lo menos de acá a fin de año.

MÁS INFORMACIÓN: