A dos días de un nuevo aniversario patrio, el entusiasmo está muy golpeado, pero no derrotado. Seguimos en la lucha contra el coronavirus que nos sigue arrebatando tantas vidas y poniendo en ‘jaque’ a la economía, pero los peruanos nos reinventamos, nos solidarizamos y vamos enfrentando los altos riesgos de la llamada ‘reactivación’. Sobre este panorama, Trome conversó con el destacado economista Jorge González Izquierdo .

En la entrevista que tuvimos en marzo, usted ya advertía que ‘este año la calle va a estar bien dura’. ¿Hasta cuándo estaríamos así?

Recuperar los niveles ‘pre-pandemia’ (diciembre, enero, febrero) del empleo, fundamentalmente empleo permanente, creo que nos tomaría todo el año 2021 y quizás parte del 2022. Pero si la vacuna aparece y llega al Perú en el primer semestre del 2021, se podría apresurar la reactivación económica.

RECESIÓN

¿Este año ya está perdido en términos económicos?

Sí. Se observa una profunda recesión económica que ha provocado una caída muy fuerte del empleo y de los ingresos. Eso aumenta la pobreza, la informalidad laboral, la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, también la violencia y delincuencia. Según el INEI, hasta fines del 2019 se estimaba la pobreza monetaria en 20% de la población peruana, yo creo que este año será alrededor del 27%; la extrema pobreza o indigencia estaba en 3% y pienso que pasará a 5% o 6%, y la informalidad laboral de 72% creo que subirá a 75% o 76%.

¿Y la informalidad es uno de nuestros ‘talones de Aquiles’ para enfrentar la pandemia?

Sí, no solo por la salud. Ha complicado tremendamente poder llegar con las políticas de ayuda a las familias para evitar que sus ingresos se desplomen casi a cero. También muchas empresas han quebrado porque al ser informales no tienen acceso a programas como Reactiva 1 y 2 o los del Cofide. Además, el informal no tiene acceso a créditos en instituciones financieras y, si se lo dan, le cobran más.

Si los contagios siguen aumentando, será más lejano recuperarse...

Hace buen tiempo vengo sugiriendo al señor presidente de la República que no reabra la economía a la velocidad que lo está haciendo, con acelerador. Es un grave error si no se tiene bajo control a la pandemia y hay un riesgo alto de que en setiembre–octubre se perciba una agudización de los contagios y muertes. Si eso pasa, el gobierno se verá obligado a tomar medidas restrictivas, con el agravante de que ya las familias, empresas y el propio gobierno estarán debilitados...

Aumentan los contagios y necesitamos reactivar la economía. ¿Qué hacemos?

Deben primar la salud, el controlar la pandemia. Permitir la apertura de actividades con bajo riesgo de contagio, sujeto a protocolos razonables de salubridad, como fábricas, minería, empresas con teletrabajo.

Algunos promueven reactivar proyectos mineros. ¿Ayudará?

Hay que distinguir. Reabrir la economía, dar permiso a las empresas para que operen, origina lo que se llama un ‘rebote’ que se está dando desde mayo y posiblemente hasta setiembre; en este periodo la producción y empleo están determinados por factores de oferta. A partir de octubre o noviembre empezaría propiamente la recuperación o reactivación de la economía, liderada por factores de demanda, y una de las mejores formas de ayudar a ello es que los grandes proyectos de inversión mineros comiencen a construirse. También hay proyectos importantes como la modernización del aeropuerto Jorge Chávez, la Línea 2 y 3 del Metro de Lima, y otros para modernizar o hacer un puerto.

¿Qué necesita el Perú?

Un shock de inversiones, tanto privado como público. En el sector privado, que los grandes proyectos mineros y otros no mineros comiencen a la brevedad posible, y en el público que sea con mayor inversión en infraestructura. El gobierno ha anunciado el programa ‘Arranca Perú’ y es buena iniciativa, un empujón que ayuda, pero es temporal.

En Lima 2.7 millones de personas han perdido su trabajo.

Según el INEI, en el trimestre abril-mayo-junio de este año, Lima Metropolitana tuvo 2.7 millones de pérdidas de ocupación y el grueso de eso, más de 2 millones, eran empleos adecuados. Eso genera que caigan los ingresos y el consumo, le quita reactivación a la economía y obliga a consumir ahorros y a recurrir al crédito, lo cual también es peligroso.

LA CLASE MEDIA

Se dice que la clase media ha sido la más golpeada.

La pandemia ha afectado más a la población pobre (gasto menor a 352 soles mensuales) y a la clase media vulnerable, ya que cualquier shock adverso importante la convierte en pobre. Hay también clase media consolidada con ingresos afectados, pero no como para volverse pobres.

Caen los ingresos, pero vemos que compran televisores, refrigeradoras...

En un sector minoritario de la población peruana los ingresos no han caído o cayeron de forma leve: los que están en actividades esenciales que no han paralizado, los que están con teletrabajo… Ellos todavía tienen poder de compra, van a centros comerciales y aprovechan que hay rebajas. Las empresas están haciendo ofertas porque no hay demanda.

SUSPENSIÓN PERFECTA

¿Está de acuerdo con que las empresas se hayan acogido a la suspensión perfecta de labores?

Sí. Creo que es una posición intermedia porque aunque no genera ingresos no rompe el vínculo laboral y tiene alguna ayuda del gobierno. Despedir es lo más grave y costoso para el trabajador y para la economía porque se pierde una experiencia valiosa y es personal ya capacitado. Cuando la empresa comienza a mejorar vuelve a llamar a ese personal.

LatinFocus proyecta que para el 2021 Perú podría tener un crecimiento del 7%...

Sí, puede ser, pero hay que comparar. Si este año caemos entre menos 12% a menos 14% (según expectativas), y el próximo año crecemos 6%, 7% u 8%, entonces no nos recuperamos del todo todavía. Por eso digo que, en un escenario aún sin vacuna, recuperar el nivel de empleo a tomará todo el 2021 y posiblemente el 2022…

¿Es verdad que los fondos de la AFP se están recuperando?

Sí, se cumplió lo que decía y se están recuperando, aunque parcialmente todavía, lo perdido en febrero y marzo. Continuaría en esa línea porque los mercados financieros mundiales siguen recuperándose.

Si fuera ministro de Economía, ¿qué medidas tomaría para impulsar la economía?

Recomendaría primero un shock de inversiones. Segundo, un shock de confianza (expectativas). El gobierno tiene que revertir el pesimismo y convertirlo en optimismo de consumidores, inversionistas, empresarios y trabajadores. Tercero, una política fiscal de gasto mayor. Y cuarto, política monetaria del BCR más expansiva, con medidas creativas no convencionales y manteniendo su tasa de interés de referencia de 0.25% al año hasta por lo menos mediados del 2021.

¿Qué no debería faltar en el mensaje del 28 de julio?

Me gustaría escuchar que el presidente asuma un compromiso con el país de que ya se tiene a la pandemia bajo control, pero de verdad. Eso es fundamental para recuperar la economía. En función a eso que anuncie sus líneas maestras de un plan económico 2020-2021.

Muchas gracias por compartirnos su análisis y orientaciones.

Muchas gracias también. Que Dios los bendiga.

QUÉ HACEMOS SI...

¿Si hay dinero ahorrado, es buen momento para comprar casa o carro?

Es buen momento para comprar, no para vender. Si tengo recursos, una buena alternativa es comprar bienes durables: vivienda, auto, línea blanca, terreno… porque los precios han bajado.

Si tenemos la idea de emprender un negocio…

No lo aconsejo ahora ni endeudarse por eso. Para empezar un emprendimiento, preferible esperar hasta diciembre. Hay mucha incertidumbre, no se sabe si habrá rebrote del Covid-19.

Si nos liquidan del trabajo y tenemos la CTS, ¿qué recomienda?

Primero pagar deudas atrasadas. Después, si hay deudas por venir (crédito hipotecario, vehicular) prepagar por lo menos 3 cuotas, invertir (casa, terreno, carro) o sino ahorrar en una entidad financiera que les dé más rentabilidad y seguridad.

En caso de tener más de 55 años y un año sin trabajar, ¿aconseja retirar la AFP?

De 55 años para arriba, sí. Puede acogerse a la jubilación anticipada, retirar el 95.5% y emplearlo como en el consejo anterior de la CTS.

Gamarra está luchando por su reactivación… ¿algún consejo?

A los que todavía están operativos, modernizarse: uso de ventajas tecnológicas como el comercio electrónico y servicio por delivery.