El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que todavía no es el momento para promover una moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Aseveró que hay motivos que justificarían una decisión de este tipo, pero que no hay el apoyo político necesario en el Parlamento.

En esa línea, estimó que el pedido formulado hoy por la vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, para que se junten firmas en favor de una vacancia, quedaría solo en “buenas intenciones” pues no se podrían recolectar los 87 votos necesarios.

“El congreso no tiene en su agenda la vacancia, pero es una posibilidad muy real, nosotros consideramos que es una solución, pero para eso tiene que haber consenso de todas las bancadas, ese consenso aun no existe. Si hablamos de tiempo, no es el momento”, manifestó a Exitosa.

“Ella [Chirinos] ha hecho una declaración por la situación que ha generado el Gobierno, como hacer ministro de Defensa a una persona cuestionada. Eso es una burla a las Fuerzas Armadas. Motivos hay para hacerlo, lo que no hay es la voluntad política para llevarla a cabo, sin eso solo queda en una buena intención”, agregó.

Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso y legisladora de Avanza País, pidió ante el pleno del Congreso la mañana del jueves 18 de noviembre que otros congresistas firmen la moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra Pedro Castillo.

“Con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, señaló la legisladora.