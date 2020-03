Coronavirus Perú | Las pullas continúan. Tras la denuncia que impuso a Asociación Cultural Taurina del Perú al Alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por acondicionar la Plaza de Acho para albergar a a personas vulnerables e indigentes, el burgomaestre responde.

“¿Qué pena, no? Qué pena que haya gente así (...) gente que no tenga corazón que no priorice la protección de los seres humanos. Es una denuncia contra toda la sociedad, están yendo en contra de la corriente. Nosotros estamos trabajando para proteger a los seres humanos”, expresó Jorge Muñoz.

Además, Jorge Muñoz cuestionó el rol que tiene la Asociación Cultural Taurina del Perú. “Yo me preguntaría ¿Que buena obra hicieron ellos durante las últimas 24 horas? Habría que preguntarles a ellos, esa sería la respuesta que tengo para ellos”, enfatizó el alcalde.

LA DENUNCIA

“Se ha efectuado una denuncia formal contra el Alcalde de Lima Jorge Muñoz, ante el Ministerio de Cultura por estar utilizando la Plaza de Acho, que es un Patrimonio Cultural, como albergue, teniendo otros lugares públicos con mejor implementación y listos para ser ocupados”, señala la denuncia de la entidad taurina.

“Nos preocupa que el Alcalde de Lima piense que una fumigación superficial es suficiente para que sobre el ruedo (así se coloque un piso provisional), se pueda albergar por un tiempo indeterminado a estas personas, las cuales por su situación necesitan un lugar más salubre”, añaden en el documento.





Muñoz responde sobre denuncia de taurinos por usar la plaza de Acho como albergue: pic.twitter.com/eXB4SizNyE — Carlos Viguria (@cviguria) March 31, 2020

CRÍTICAS EN CONTRA LA ASOCIACIÓN TAURINA

Los usuarios en redes sociales no tardaron en demostrar su rechazo contra la denuncia impuesta por la mencionada asociación al alcalde Jorge Muñoz. “De una vez tomemos la Plaza de Acho para los más necesitados, para el beneficio de todos, y no de élites que gozan con la tortura y sufrimiento de animales. No más corridas de toros en Acho”, se lee en los comentarios.

“Los taurinos del Perú han denunciado al alcalde Jorge Muñoz por utilizar la Plaza de Acho como “campamento minero” al albergar a personas vulnerables e indigentes durante la emergencia. No solo celebran la tortura animal. Parece que también desprecian la vida de las personas”, continúan las críticas contra la Asociación Cultural Taurina del Perú.

