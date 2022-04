Jorge Muñoz, ex alcalde de Lima Metropolitana, difundió unos audios para señalar que terceras personas le habrían solicitado US$ 80,000 para que, presuntamente, se revierta el fallo del JNE que declaró su vacancia. Como se sabe, este miércoles, 27 de abril, el ex burgomaestre fue vacado tras ser acusado de integrar el directorio de Sedapal en 2019 y ejercer, al mismo tiempo, como alcalde.

“A mí se me pidió dinero, me dijeron lo siguiente: ‘Si tú das una cantidad de dinero, nosotros vamos a revertir el fallo’. Yo dije que soy una persona honesta”, dijo el burgomaestre en el programa de ‘Al Estilo Juliana’ de ATV.

El primer audio es entre Jorge Muñoz y el alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, quien es su amigo. En este se habla del pedido de 80 mil dólares, presuntamente, solicitados por terceros para revertir el fallo.

“Me llegó el mensaje de que están pidiendo 80 mil dólares para revertir cualquier situación ¿Eso es fidedigno?”, se le oye consultar a Muñoz al alcalde de Jesús María, quien indicó que no pudo corroborar ese supuesto pedido.

Muñoz también presentó un segundo audio de la conversación entre dos trabajadores de la Municipalidad de Lima, donde se comenta la presunta solicitud, en este caso de 170 mil soles, para favorecer a Jorge Muñoz en el proceso de vacancia.

“Lo que pasa es que un tercero llega y me dice hay esta situación. Esto se tiene que investigar, es inconcebible. En el segundo audio difieren los montos, parece que en esta el pedido es en soles”, comentó Muñoz sobre el segundo audio.

Según Muñoz, la oferta para asegurar un fallo le llegó hoy miércoles 27 de abril, además, esta habría llegado por distintas vías. El ex alcalde exigió que se abra una investigación fiscal, pero no reveló ninguna identidad.

El caso

Según la denuncia interpuesta por el ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez el 29 de septiembre de 2021, Muñoz recibió dietas por integrar el directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) en 2019 y percibió, a la vez, su sueldo de burgomaestre.

La misma acusación detalla que Muñoz habría cobrado cuatro dietas como director de Sedapal, pese a que en dicho periodo ya ocupaba un cargo público. Días después, Muñoz detalló que aceptó formar parte del directorio de Sedapal en el contexto del aniego desencadenado por el colapso de una tubería en San Juan de Lurigancho, ocurrido en enero de 2019.

Aseguró que devolvió las dietas que le depositaron y descartó que se haya generado un conflicto de intereses. En noviembre de 2021, luego de que el Concejo Municipal rechazara el pedido de vacancia, Carlos Hinostroza presentó un recurso de apelación en contra de la decisión del Consejo Metropolitano.

Finalmente, el 27 de abril del 2022, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en segunda y última instancia, tras el pedido que lo acusó de infringir al artículo 22° del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

