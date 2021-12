El acalde de Lima, Jorge Muñoz, dio una conferencia de prensa este viernes 31 de diciembre luego del fuerte incendio que tuvo lugar la noche de ayer, cuando, aparentemente, unos globos de papel encendidos causaron el siniestro que consumió una galería de Mesa Redonda.

Además, el burgomaestre se refirió a la denuncia de Exitosa, quien envió a su reportero a entrevistarlo en la calle y recibió maltrato por parte de su personal de seguridad y de su jefa de prensa. El periodista Iván Escudero fue apartado de sus colegas y se le impidió preguntar.

“Nosotros estamos pidiendo las disculpas institucionales y personales a un colega que lamentablemente fue no bien tratado por una persona de seguirdad. Yo no sé quién le dio la orden de actuar así, pero lo que sí puedo decir es que esto no se va repetir nunca más, porque una cosa de esta naturaleza yo no la voy a permitir”, dijo Muñoz.

Asimismo, comentó que invitó a Iván Escudero a la Municipalidad de Lima para darle una entrevista exclusiva pero él se negó. “Aquí estamos con todos los medios, inclusive de Exitosa, y estamos dispuestos a poder conversar si algún medio me invita a un programa de cualquier tipo yo estaré ahí porque siempre he dado la cara y he rendido cuentas”. acotó el alcalde de Lima.

QUÉ LE PREGUNTÓ EL REPORTERO AL ALCALDE

Una investigación de Exitosa sacó a la luz que en 2017 los comerciantes de la galería siniestrada se comprometieron a sacar el almacén construido clandestinamente en el cuarto y quinto piso del inmueble. Sin embargo, cuatro años después, la municipalidad no habría puesto orden y el almacén de plásticos, donde se originó el incendio, siguió funcionando.

