YA NO APLAUDE. Las trabajadoras de Limpieza de la Municipalidad de Lima fueron duramente reprimidas tras realizar una protesta pacífica para que el alcalde Jorge Muñoz las ponga en planilla. Los videos indignan a los usuarios de redes sociales.

Las trabajadoras de limpieza vienen protestando desde agosto del 2019 para que la Municipalidad de Lima acate el fallo del Poder Judicial que ordena que las incluyan en planilla, sin embargo, Jorge Muñoz no da su brazo a torcer. En el colmo de la inconsciencia permite que la Policía Nacional del Perú reprima con bombas lacrímogenas a quienes han estado en primera línea en la lucha contra el COVID-19.

La dirigente del Sindicato de trabajadores obreros de Limpieza Pública de Lima (SITOBUR), Isabel Cortez, expresó su voz de protesta a través de su cuenta de Twitter. “Así trata la @PoliciaPeru a las trabajadoras de limpieza pública que han estado en primera línea en esta pandemia. Así siguen las órdenes del señor Muñoz más preocupado por clínicas buitres que nuestros derechos ¿Así seguirá en silencio este gobierno? Basta! Queremos respeto”, escribe.

“Las trabajadoras de @SITOBUR simplemente están exigiendo que se cumpla la ley¿Por qué el acalde @JorgeMunozAP no cumple con la orden del @Poder_Judicial_? Ellas ganaron la estabilidad laboral ¿En plena pandemia se piensa dejar a 800 familias sin su sustento material?”, son algunas de las críticas que se leen en redes sociales contra el maltrato policial hacia las trabajadoras de limpieza.

Las críticas aumentan debido al silencio cómplice de Jorge Muñoz sobre el maltrato a las trabajadoras de limpieza. “¿Y el Alcalde de Lima? No da la cara. No dialoga. Se esconde. Ni un twit. Nada. Pero cuando tocan “la propiedad privada” de las clínicas carroñeras si se pone bien agilito. Jorge Muñoz se olvida que es la máxima autoridad de esta ciudad y continúa en modo socio del Estudio Muñiz”, apunta el ex regidor de la municipalidad de Lima, Hernán Nuñez.

800 obreras de Limpieza Pública de Lima piden ser tomadas en cuenta y que se respeten sus derechos ganados y el alcalde de Lima @JorgeMunozAP responde con bombas lacrimógenas.#NoSomosObjetosDescartables #TRABAJOderechohumano pic.twitter.com/7gcnXHO5ql — Sindicato SITOBUR (@SITOBUR) June 30, 2020

Así trata la @PoliciaPeru a las trabajadoras de limpieza pública que han estado en primera línea en esta pandemia. Así siguen las órdenes del señor Muñoz más preocupado por clínicas buitres que nuestros derechos. Así seguirá en silencio este gobierno? Basta! Queremos respeto pic.twitter.com/bXhyMnyegv — Isabel Cortez (@chabelita2020) June 30, 2020

Anda así a San Isidro pues @JorgeMunozAP. Mete gas y policias para que abran ese puente y saquen su muro de bambu. Con los amigos si te corres no? Con la clase no te metes.



Encima de mudo, nos resultaste cobarde. https://t.co/IqWgeYSo26 — Crisistina (@CrisisWorld_) June 30, 2020

El señor Jorge Muñoz no sólo defiende a las clínicas, sino a las trasnacionales detrás de los peajes relacionadas a la corrupción. ¡Ahí sí se pronuncia! Pero con nosotras MUDO y nos manda a la policía a reprimir. Que Lima conozca bien que "autoridad" escogió. pic.twitter.com/5kq8s0G0YS — Isabel Cortez (@chabelita2020) June 30, 2020

