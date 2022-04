El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que están evaluando qué medidas tomar tras la decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró su vacancia, en segunda y última instancia, tras el pedido que lo acusó de infringir al artículo 22° del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

“Estamos evaluando acciones legales porque esto es desproporcionado, esto no ha evaluado las cosas que hemos mencionado. A nadie se le puede sancionar por colaborar, por ayudar, por preocuparse por el prójimo y esas son las cosas que no han estado presentes en esta evaluación”, precisó en conferencia de prensa.

“Para mí, como para todo el país y también para más allá de las fronteras del Perú, esto que ha pasado el día de hoy no tienen ningún sentido, ni pies ni cabeza, está desproporcionado por donde lo miren”, aseveró.

Sobre el actual teniente alcalde, Miguel Romero Sotelo, quien asumiría la conducción de la gestión por los próximos ochos meses, indicó que espera que se continúen “con las políticas transparentes, honestas, bien estructuradas y con finalidad”.

“Siempre pensando en el ciudadano como el eje central del accionar y no ningún interés personal o gremios. En ese sentido también va a ser muy importante que todos como ciudadanía nos mantengamos vigilantes”, señaló.

Sobre Carlos Hinostroza Rodríguez

Respecto al ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez, quien lo denunció por integrar el directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), entre marzo y mayo de 2019, cobrar dietas y percibir al mismo tiempo su sueldo de burgomaestre, Muñoz señaló que “es una persona que siempre está planteando vacancias”.

“El señor Hinostroza, a quien no conozco, es una persona que continuamente está planteando situaciones, denuncias, vacancias, entonces no sería raro que sea una interpósita persona, esas que se ponen para poder atacar y que son utilizadas por un poder que está atrás”, señaló.

Asimismo, el burgomaestre reiteró que él no cobro las dietas cuando integró el directorio de Sedapal. “A mí por las cuatro sesiones se me depositaron cuatro dietas que yo devolví hace dos años atrás tan pronto como me retiré del directorio. Porque dije: ’esta es una dieta que no debo cobrar’ porque mi finalidad era poder ayudar. Eso está claro, no las cobré. Presenté los documentos al JNE. No es un delito cobrar ni tampoco es un elemento sancionador, pero en mi caso, ni siquiera se cobraron esas dietas”.

El caso

Según la denuncia interpuesta por el ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez en 29 de septiembre de 2021, Muñoz recibió dietas por integrar el directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) en 2019 y percibió, a la vez, su sueldo de burgomaestre.

La misma acusación detalla que Muñoz habría cobrado cuatro dietas como director de Sedapal, pese a que en dicho periodo ya ocupaba un cargo público.

Días después, en diálogo con TV Perú, Muñoz detalló que aceptó formar parte del directorio de Sedapal en el contexto del aniego desencadenado por el colapso de una tubería en San Juan de Lurigancho, ocurrido en enero de 2019.

Aseguró que devolvió las dietas que le depositaron y descartó que se haya generado un conflicto de intereses. “Esta es una situación realmente mezquina de un grupo político que lo que está buscando es desestabilizar”, expresó el alcalde de Lima en aquel entonces.

