El congresista de Renovación Popular, José Cueto, señaló que el Perú debería retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) luego de que esta entidad ordenara al país que no libere al expresidente Alberto Fujimori, quien cumple condena por diversos delitos.

“Han liberado a todos los terroristas, pero ahí no han dicho nada, lo he dicho varias veces que deberíamos retirarnos de esta Corte que no nos aporta absolutamente nada”, dijo a Canal N.

“Desde que se venció a los terroristas, se han dedicado a cambiar todo este tema cultural en los jóvenes, contándoles historias que no se ajustan a la realidad. Hay que acatar lo que dice el juez [del TC], a veces se acata de un día para el otro, y en otros casos se busca otras instancias”, agregó.

En cuanto a la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, el legislador aseveró que “aparentemente” tendrían los votos para conseguir la salida del ministro, pero advirtió que esto podría cambiar.

Corte Internacional sesionará sobre caso Fujimori

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) convocó a una audiencia pública para este viernes 1 de abril sobre la solicitud de medidas provisionales efectuada por los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor del expresidente Alberto Fujimori.

Según una resolución de dicho organismo supranacional, la sesión se realizará de manera virtual ese día de 13:00 a 14:30 horas, horario de Costa Rica, durante el 147 Período Ordinario de Sesiones de la Corte.

Asimismo, requirió que para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de ambos casos, el Estado peruano se abstenga de ejecutar la orden del TC de disponer la libertad de Alberto Fujimori, hasta que la Corte IDH pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales.