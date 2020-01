Los cuentos de ‘Breves paseos por Marte’ (Colmillo Blanco, 2018) de José de la Peña son sórdidos, con personajes que viven bajo sus propias reglas en una sociedad que juzga y critica: un estilo único del escritor chimbotano-que este año prepara su primera novela- que da sus primeros pasos en el realismo con ironía, reflejando una ciudad caótica donde están envueltos sexo, alcohol y drogas.

Se le puede dar más de una lectura al cuento ‘Wolverine es cabro’: salir del clóset o extrañar a alguien que fue muy importante.

‘Wolverine es cabro’ es una carta de amor. Es una historia personal de una relación pasada que me marcó mucho. Me faltaba comprender cosas a mi manera. Justamente hay tantas formas de ver el mundo. La sociedad peruana, sobre todo, juzga bastante, pero yo no me siento ni malo ni bueno. ‘Wolverine es cabro’ es una experiencia pasajera que después de años revisitas y fue un gran episodio en tu vida con altibajos.

Acerca de la sociedad que juzga, ‘Breves paseos por Marte’ tiene bastante que ver con la doble moral peruana.

Los personajes de este libro piensan que deben vivir la vida por sus propias reglas y no comprenden por qué la sociedad quiere moldearlos. Eso es lo que los hace sentir aplastados y oprimidos: es la sociedad peruana asfixiándote.

“Luego sabría que Perú no es casa de nadie: ni de los que se quedan, ni de los que se quieren ir, ni de los que se van y luego vuelven, porque esos sí que regresan odiando todo para siempre, aunque resignados”, noto cierta nostalgia a lo pasado y al exterior.

Los que hemos nacidos en los años 90 hemos visto a muchos parientes irse a vivir a otro país. Aquellos que se han quedado allá ya no quieren regresar, pero siempre añoran el país. Siempre lo van a extrañar, pero están disconformes con lo que existe alrededor de esta sociedad; la idealización de la patria se va rompiendo. Perú es un país muy idealizado, es una suerte de amor-odio. He estado afuera un par de veces: en Estado Unidos y España.

“Perú es un país muy idealizado, es una suerte de amor-odio”. (Fotos: Antonio Capurro/Tamara Morales Britto)

¿Extrañaste Perú?

Las ciudades de Estados Unidos y España donde estuve son hermosas, pero nunca me imaginé viviendo en otro lado que no fuera mi país. Puedes irte temporalmente pero siempre lo extrañas. Creo que pasa mucho con el tema migrante.

‘Las videoideas’ es el único cuento futurista de ‘Breves paseos por Marte’.

Lo escribí mientras editábamos los últimos detalles del libro con la editorial Colmillo Blanco. Me encanta la ciencia ficción. Fue lo primero que leí; mucho después me empapé del realismo. Tenía ganas de escribir algo futurista. Los autores como Verne o Asimov escribieron sobre algo que han conocido bien. Yo conozco acerca de publicidad y marketing, así que escribí sobre la visión crítica de mi carrera, por lo cual he tenido muchos conflictos profesionales, sin embargo, dio como resultado este cuento.

¿Estás escribiendo algo nuevo?

Estoy acabando una novela que quiero publicar este año. Me gustaría que el salto de cuento a novela sea con Colmillo Blanco. Es una editorial independiente de la cual siento todo su apoyo, se entiende que están luchando por descubrir escritores vanguardistas.

MÁS DATOS

‘Breves paseos por Marte’ se encuentra en las librerías El Virrey, Book Vivant, Época y Sur.