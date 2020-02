POR: OSCAR TORRES

El gobierno ha sido ‘golpeado’ por un tsunami llamado Odebrecht. El Gabinete Ministerial, a cargo de Vicente Zeballos, está ‘parchado’. Algunos ministros se fueron porque estuvieron vinculados a asesorías. Por tal motivo y para saber si vamos a seguir llegando a acuerdos con la empresa brasileña, conversamos con el fiscal José Domingo Pérez.

Fiscal Pérez, ¿qué les responde a sus detractores, que dicen que usted y el fiscal Vela parecen abogados de Odebrecht?

Que no es cierto. Nosotros, y le estoy hablando como representante del equipo especial, cumplimos una función pública que puede estar sujeta a críticas, algunas constructivas y otras no. Lo que estamos desempeñando es una función al servicio de la sociedad y en búsqueda de la verdad.

Últimamente están cuestionando al equipo especial porque al parecer los brasileños nos agarraron de ‘cholitos’. ¿Es cierto?

Yo lo que considero es que debemos profundizar las investigaciones y el avance que estamos realizando en el equipo especial está demostrando que estas son incómodas a quienes están siendo investigados.

¿Sabía que esta corrupta empresa iba a demandar al Estado peruano por 1200 millones de dólares?

Como todo lo que ha informado el doctor Rafael Vela, hemos tomado conocimiento el mes pasado. Es decir, nosotros sabíamos que se estaban preparando algunas acciones el mes pasado y creo que el doctor Vela ha tomado las acciones adecuadas para poder informar oportunamente.

Escuché en la radio un comentario que los señalaban a ustedes como ingenuos, porque Jorge Barata es un delincuente a pesar de haberse sometido a la colaboración eficaz…

No quiero hablar de ingenuidad, lo que quiero hablar, sobre todo, es que estamos cumpliendo nuestra labor y nuestra labor, definitivamente, no va a ser aceptada por quienes están siendo investigados.

Explíquele al pueblo de qué manera resulta beneficioso para el país el acuerdo de colaboración eficaz…

Porque no solamente el delincuente que nos ha robado nos está dando información de lo que ha robado, sino nos está diciendo quiénes son los delincuentes que en nuestra casa nos han robado.

Con toda la experiencia que tiene como fiscal, ¿cree que Jorge Barata está diciendo toda la verdad, está hablando a medias o lo que le conviene?

Yo creo que está en camino a decirnos toda la verdad. Y estos procesos de alta corrupción son complejos.

Keiko ha declarado que es víctima de una persecución política y está presa injustamente. ¿Qué opina?

No, porque es una decisión que ha dictado el Poder Judicial, en la cual su defensa ha podido defenderse y contraargumentar lo que el Ministerio Público, en este caso quien habla, ha sustentado.

‘SOY PEGADO A LA LEY’

A usted lo acusan de antifujimorista, ¿lo es?

No, no soy antifujimorista. Yo soy pegado a la ley.

La separación del procurador (Jorge) Ramírez ha sido muy polémica. ¿Qué fue lo que realmente determinó su salida?

Esa es una decisión del Ejecutivo. No la comparto. No me parece que haya sido lo más acertado sacar de la labor que estaba desempeñando al procurador Jorge Ramírez; sin embargo, es una decisión del Ejecutivo que hay que aceptar.

Los poderes del Estado son independientes. ¿Siente que el presidente Vizcarra apoya realmente la lucha anticorrupción en el Perú?

Yo considero que debe apoyarse la lucha contra la corrupción…

Pero ¿la está apoyando Vizcarra o no?

Mire, esperamos que haya un mayor presupuesto para atender las causas. Todos los aspectos que se están criticando son porque no se están presentando acusaciones en las investigaciones que estamos llevando a cabo. Ya hay varias acusaciones con varias personas acusadas, pero necesitamos mayores recursos económicos para poder agilizar estas investigaciones. Espero que el presidente pueda disponerlo así.

El presidente de la República ha dicho en una última entrevista a RPP TV: ‘Nosotros no negociamos con empresas inmersas en corrupción’. ¿Qué piensa?

Bueno, son apreciaciones políticas y en ese sentido hay que tomarlas.

Como fiscal y parte del equipo especial, ¿cuáles son los logros más importantes que han alcanzado?

Creo que devolverle un poco la confianza a la ciudadanía de que hay fiscales independientes y honestos. Pueden haber muchas críticas a nuestra labor y creo que en esta última temporada han habido varios sectores de personas que están siendo investigadas que nos están criticando bastante, pero lo cierto es que todo lo que se ha hecho, en esta última temporada, no se hubiese logrado sin el liderazgo de Rafael Vela.

La ciudadanía reconoce que ustedes están luchando contra mafias y organizaciones criminales. ¿Qué tan poderosas son estas?

Usted lo ha dicho, son organizaciones y son mafias las que están buscando sacarnos de los puestos que estamos desempeñando en este momento. Somos incómodos, precisamente, para ellos.

La Junta Nacional de Justicia ha dispuesto abrir investigación contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez. ¿Cree que deben ser destituidos?

No solamente ellos, porque son simplemente son la cabeza de toda esta organización que traficó con la justicia. Usted puede ver en cualquiera de los niveles, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, jueces y fiscales que no han actuado debidamente en sus funciones y que eso es algo que la Junta Nacional de Justicia deberá de identificar, para luego investigar y expulsarlos.

Me dijo en una entrevista pasada que Pedro Chávarry era nefasto para el Ministerio Público. ¿De qué manera ha tratado de boicotear su trabajo?

(Toma aire) Estamos viendo que hay mucha crítica del por qué ha habido retardo en las investigaciones. Durante la época en la que Pedro Chávarry ha sido fiscal de la Nación, no ha habido el apoyo logístico adecuado para poder llevar a cabo las investigaciones. Es decir, en esta última etapa estamos llevando a cabo las actividades periciales, porque Pedro Chávarry no designaba peritos para nuestra labor.

Keiko está presa, Alan se suicidó, Toledo está detenido, PPK con arresto domiciliario y hay graves acusaciones contra Ollanta y Nadine. Como ciudadano, ¿qué opinión le merece que casi toda la clase política está embarrada con dinero sucio?

Que tenemos jueces y fiscales que han cumplido su trabajo.

‘ACOSO A MI FAMILIA’

¿Ha recibido amenazas por su trabajo?

Sí.

¿Cuál ha sido la más fuerte, la más dura?

En cada momento vienen a la oficina, a los exteriores de la oficina donde trabaja mi esposa a amenazarnos y es una situación que yo ya he informado al fiscal Rafael Vela. Hay un acoso constante hacia mi familia, hacia mí y eso es algo que no debemos tolerar.

La vez pasada denunció que su esposa fue atacada en su centro de labores. ¿Alguna vez pensó en apartarse de su labor?

Ciertamente es bastante difícil asimilar los golpes que hacen estas personas vinculadas a los intereses mafiosos que se investigan, pero considero que debo continuar en mi labor.

¿Conoce personalmente al presidente Vizcarra? ¿Alguna vez se ha reunido con él?

No. El presidente Vizcarra vino a la Fiscalía como testigo en una investigación que se siguió a fines del año 2017, cuando todavía tenía el cargo de embajador en Canadá. No lo conozco.

¿Qué siente cuando lo llaman ‘fiscal politizado’?

Es el derecho de crítica que tienen todos los ciudadanos, pero lo respeto, en el sentido de que respeto el derecho a crítica. No comparto más bien los agravios, los insultos, las vejaciones o las burlas que a veces hacen de la labor que vengo realizando.

A casi un año de la muerte de Alan García, ¿cree que se suicidó porque estaba acorralado por las investigaciones?

No quisiera dar una opinión respecto a lo que sucedió en dicho hecho lamentable de quien fuera presidente. Sin embargo, considero que las investigaciones respecto a las acciones que hubo en ese régimen continúan y esperemos que pronto lleguemos a buenos resultados.





ACUSACIONES

¿Cuál va a ser la primera acusación formal que va hacer el equipo especial? ¿Contra Keiko?

No. Ya existe la acusación contra Alejandro Toledo por el caso Ecoteva, que está a cargo del fiscal Rafael Vela, está la acusación contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros investigados a cargo del fiscal Germán Juárez. Está la acusación del Metro de Lima. Es decir, hay acusaciones y hay más de una decena de personas acusadas, por lo tanto aquellos críticos que dicen que no hay acusaciones, no están informando adecuadamente.

¿Cuántas cosas más faltan por descubrir?

Cada día que pasa descubrimos un hecho nuevo. Algo que nos debe llevar como sociedad a reflexionar de que la corrupción que pensábamos que estaba desterrada después de los años noventa, siguió vigente.

¿Se van a revelar más codinomes?

Esperamos. Entiendo que el próximo mes se va a viajar nuevamente a Brasil y el colaborador Jorge Barata va a develar más identidades.

¿Sabe a quién le corresponde el apelativo de ‘Tribilín’ o ‘Goofy’?

No lo podría indicar en este momento, porque esa es una diligencia que se tendrá que realizar el próximo mes. Quien tiene que develarlo es Jorge Barata.

¿Hay periodistas en la lista de sobornados por Odebrecht?

Lo había indicado anteriormente y creo que esa es una investigación que la está llevando un fiscal del equipo especial.

‘Estoy leyendo las Metamemorias de Alan García’

Su labor es complicada. Los fines de semana hace su vida normal, ¿sale a pasear, va al cine, sale con su familia?

Trato de hacer mi vida normal. Pasear con mi familia. A veces es un poco difícil por las circunstancias actuales en las cuales me encuentro. Tengo seguridad policial que me está brindando protección. A su pregunta: Trataría de hacer una vida regular.

¿Qué es lo más llamativo que le han dicho en la calle?

Muestras de afecto. Hay gente que reconoce que estamos haciendo un trabajo adecuado y correcto. Yo creo que ha habido un cambio respecto a lo que sucedía antes de conocerse el caso Lava Jato. Por eso soy insistente. No solo hay que señalar al ladrón que metió la mano en la casa y se llevó el dinero, hay que ver a nuestros ladrones que están en la casa y que pretenden ocultarse, señalando, criticando y cuestionando la labor que estamos realizando.

¿Cuál es la frase que más le ha gustado que se la digan?

Hay muchas frases de afecto, de respaldo. Me dicen: “¡Te apoyamos, José Domingo!”. Y yo siento como una medicina de aliento para continuar con esta labor difícil.

Cuando no está involucrado en los temas judiciales, ¿ qué le gusta hacer en sus ratos libres?

(Se emociona) Pasar tiempo con mi hijo, que es lo que, lamentablemente, el trabajo me priva en estos años.

¿Duerme bien o toma pastillas para poder descansar?

No, siempre duermo bien. La verdad que duermo tranquilo, conforme con lo que vengo realizando.

¿Qué libro ha leído últimamente?

No me lo va a creer. Vengo leyendo ‘Metamemorias’ de Alan García, en el cual me ha dedicado un par de líneas.

Sé que aún no lo termina, pero hasta ahora ¿cómo va?

Cuando lo concluya le doy mi opinión. Voy en casi la mitad y donde me menciona sí es en las últimas hojas y me dio un poco de curiosidad, por eso leí las últimas páginas del libro.

Yo lo he leído completo. ¿Cómo toma su mención en el libro del expresidente García?

Entonces usted sabrá que no tiene buenas apreciaciones de quien, finalmente, realizó una investigación de acuerdo a ley.

¿Cuál es la red social que más utiliza, Facebook, WhatsApp, Instagram?

No utilizo redes sociales, sino simplemente para comunicarme a través del WhatsApp. Es decir, no tengo ni Twitter, no tengo Instagram, no tengo Facebook.

Muchas gracias fiscal Pérez...

Muchas gracias a usted.