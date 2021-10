POR: ÓSCAR TORRES

Sin duda, la inseguridad ciudadana ha llegado a su punto más alto. No se puede caminar tranquilo en las calles, pues te roban el celular, el dinero o te matan impunemente. Trome conversó con José Luis Gil, quien fue miembro del grupo de oficiales del GEIN que capturó a Abimael Guzmán y también director general de Inteligencia del Ministerio del Interior, para ver qué tipo de soluciones se pueden tomar.

José Luis, la población está muy preocupada porque ahora en cualquier lugar te roban, asaltan y disparan. ¿Qué tan grave es el problema?

Es grave porque la criminalidad está en evolución, desde hace 30, 40 años la evolución de esta se ha ido dando de manera escalonada. Por ejemplo, lo que ha pasado con la pandemia es que la criminalidad se contrajo por necesidad, por sobrevivencia y esto ha hecho que se embalse la ansiedad de los criminales y hoy salgan a tener lo que no han podido durante la pandemia.

Diversos analistas aseguran que la delincuencia ha rebasado el accionar de la policía. ¿Piensas lo mismo?

Sí, por supuesto, pero no por falta de personal, sino por falta de estrategia, ese es el problema de fondo.

Tenemos una ciudad con más de 10 millones de habitantes, ¿cuántos policías más necesitamos en las calles?

Si bien es cierto el número de policías es un problema, lo más importante es el tema de la estrategia porque si no la tienes, no puedes resolverlo. Imagínate, en el GEIN éramos un grupo de 80 hombres y terminamos con el problema del terrorismo. Entonces, más que un tema de números es un tema de estrategias.

Entrevista al exmiembro del GEIN, José Luis Gil.

¿Qué necesitamos?

Un shock de inversiones en inteligencia para combatir el crimen callejero que es el principal problema de la población. Si bien es cierto tenemos los ‘cuellos blancos’, los ‘cuellos negros’, los ‘dinámicos’ y ahí se usan ingentes cantidades de dinero para la inteligencia, creo que el gobierno debería preocuparse en invertir para hacer una verdadera estrategia de inteligencia, que arrase con la criminalidad que es lo que eleva la sensación de inseguridad en la población.

‘EL RAQUETEO’

Lo que más se ve ahora es el ‘raqueteo’ en los diferentes distritos. ¿Eso cómo se combate?

Con inteligencia, tienen que hacer un mapa del delito. Hay mucha información, los policías la tienen, ¿por qué? Porque está en las denuncias, entonces se va a poder ubicar a quiénes son, dónde están, qué características tienen. Por eso está mal que se les haya dejado a las comisarías la responsabilidad de resolver el problema del crimen callejero. Tiene que intervenir la inteligencia operativa de manera estratégica.

Dado el alto grado de inseguridad, ¿prohibirías que dos personas viajen en moto?

Las personas que viajan en moto para mí deben tener un chaleco con el número de la moto que los identifiquen, que puedan ser rastreables. Las personas que no tienen un chaleco determinado no pueden manejar moto.

LOS MILITARES

Algunos piden que los militares salgan a patrullar con los policías. ¿Estás de acuerdo?

Ese es un error, ya los antecedentes en el país donde han sacado a los militares a la calle para que vean el tema de la seguridad, en algún momento han terminado en actos contra los derechos humanos o actos de abuso porque los militares no están preparados para la inseguridad, sino para la guerra.

¿Este gobierno tiene una estrategia para combatir la inseguridad ciudadana?

No la tiene.

Para José Luis Gil 'este gobierno no tiene ninguna estrategia contra la inseguridad ciudadana'. (Foto: Luis Padilla/ GEC)

LUIS BARRANZUELA

El presidente Castillo acaba de nombrar como ministro del Interior a Luis Barranzuela, un prococalero. ¿Qué nos espera?

Se le ha cuestionado, pero apelaremos a la necesidad del pueblo de la seguridad y a la experiencia que tiene este oficial como policía. Él ha sido un policía de investigaciones. Lo mínimo que puede hacer, si es que va a dejar el puesto, es dejar la investigación en buen camino, fortalecerla porque los gobiernos anteriores la han debilitado.

¿Crees que debe ser censurado por el Congreso?

Ese es un acto político. El Congreso tendrá que evaluar si no corresponden las calidades o las habilidades como ministro del Interior. Y deben resolverlo rápido. Si lo van a censurar de una vez y cambiar de ministro. Si no lo van a hacer hay que exigirle trabajo, pero no podemos estar eternamente viviendo a la expectativa de qué va a pasar.

¿Barranzuela es el ideal para el cargo?

Hay tres o cuatro factores. Uno es su legajo personal, hay muchos también que tenemos sanciones. No lo evaluaría por ahí. Su carrera y sus relaciones como abogado que finalmente lo dejan en una mala posición por haber defendido a otros personajes ligados al narcotráfico o al tráfico de armas, como ha publicado la prensa, y las relaciones con el grupo político, la verdad que es complejo, pero lo que yo rescato es que finalmente tiene experiencia policial. Conoce el problema desde adentro y, más que ocuparnos en estos momentos de las discusiones políticas, deberíamos exigirle que de una vez ponga en ejecución una estrategia de inteligencia para ayudar a la población respecto de este temor permanente.

“GUILLERMO BERMEJO PROVIENE DEL MRTA”

¿Cómo calificarías a Guillermo Bermejo?

Bueno, Guillermo Bermejo proviene de la línea del MRTA. Es un ‘político’ que tiene experiencia en manejo de organización estratégica, tiene un plan y además vinculaciones internacionales con los socialistas de Venezuela y de Cuba, y eso lo hace muy peligroso para el país.

¿A qué juega el Ejecutivo impulsando tanto el tema de la hoja de coca?

Ellos están jugando a la revolución socialista, eso lo debemos tener claro. Ellos quieren cambiar el sistema de vida, quieren cambiar nuestra democracia representativa por su democracia directa que es dictadura.

Tú has mencionado que se están preocupando más en la Asamblea Constituyente y no en cuidar a la población…

Por supuesto, porque en este momento el foco de ellos es preparar las condiciones para cambiarnos el sistema y eso pasa por tener una nueva Constituyente para ellos. Mientras tanto los problemas de la economía y de la seguridad no son una prioridad. Ellos tienen desprecio por la democracia, por la seguridad, por la excelencia.

Has señalado a Castillo como un ‘operador’ de Sendero Luminoso, ¿te ratificas?

Absolutamente, es un operador funcional de Sendero Luminoso y los hechos lo demuestran.

Pero ¡cuidado! Es el presidente de la República, nada menos…

Peor aún que sea el presidente de la República un operador político funcional de Sendero Luminoso.

¿Crees en esa supuesta ruptura entre Castillo y Cerrón?

De hecho, el gobierno ha sido impulsado de una u otra manera por cuatro corrientes diferentes del radicalismo de izquierda, comunista y socialista en las que están Cerrón, Bermejo, el Movadef y también la gente del Vraem, y tarde o temprano, pese a sus coincidencias ideológicas y políticas, van a chocar porque tienen diferencias en algunos aspectos tácticos.

José Luis Gil fue uno de los oficiales que participó en la captura del líder terrorista Abimael Guzmán. (photo.gec)

ABIMAEL GUZMÁN

Fuiste uno de los oficiales que participó en la captura de Abimael Guzmán. ¿Sendero Luminoso está muerto?

De ninguna manera, Sendero Luminoso está vivo y está presente en este gobierno porque durante 30 años se ha preparado para este momento.

¿Te preocupa que el nuevo ministro de Educación, Carlos Gallardo, esté vinculado al Movadef?

Me preocupa porque es parte de la estrategia para capturar la educación y por medio de ella insuflar socialismo en los jóvenes. Ya cumplió Iber Maraví una primera tarea de hacer el Fenatep, que es parte de Sendero, para que tenga partida de nacimiento, y ahora han puesto a este ministro para meterle mano a la currícula escolar y universitaria.

¿Tienes expectativas en este gabinete encabezado por Mirtha Vásquez o es más de lo mismo?

Lamentablemente los progresistas están haciendo un trabajo de acercamiento sabiendo que esta organización terrorista que está detrás del señor Pedro Castillo tiene otras intenciones. Ellos creen que finalmente los van a dominar, pero al final los van a terminar devorando.

¿Qué mensaje le darías a la población en estos momentos de incertidumbre política?

La población tiene que analizar y tomar una decisión. Tiene que organizarse porque con los medios democráticos necesitamos pasar a una nueva etapa política en el Perú en democracia y no con este gobierno ‘filoterrorista’.

Gracias, José Luis…

Muchas gracias a ustedes.

