El exmiembro del Gein, el grupo operativo que atrapó sin disparar una sola bala al genocida Abimael Guzmán, José Luis Gil Becerra, afirmó que la izquierda radical ‘necesitan un muerto, necesitan más muertes, necesitan sangre’ para tomar el poder en el Perú, pero ' no lo van a lograr’.

El oficial de la Policía en situación de retiro se refirió a la muerte de un manifestante la noche del sábado en el centro de Lima. Víctor Santisteban Yacsavilca (55), quien llegó al hospital Miguel Grau, falleció víctima de un proyectil contundente, probablemente una piedra, cuando participaba de la denominada ‘marcha por la paz’ entre las avenidas Abancay y Nicolás de Pïérola.

“Las marchas de protesta, como todos sabemos, están infiltradas por terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. La persona fallecida lo fue por un golpe fuerte de una piedra, de un arma contundente, que incluso le hizo exponer su masa encefálica. La izquierda radical dice que ha sido un policía, pero no se dejen engañar. Los disparos, a esa distancia, 200 o 300 metros, no producen exposición de masa encefálica. Incluso los perdigones no hacen eso”, indicó.

ELLOS MISMOS LOS AGREDEN

Según Gil, ellos mismos (los radicales) están agrediendo a sus manifestantes. “Necesitan un muerto, necesitan más muertes, necesitan sangre para tomar el poder, pero no lo van a lograr, tengan toda la seguridad”, finalizó en un video por Twitter.

Ayer se reportó que en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud habían cinco heridos: cuatro policontusos y uno con traumatismo encéfalo craneano grave . Se trata de Marcas Arango, Rolando, 37 años, quien está con ventilación mecánica.

Sobre los hechos de violencia suscitados la tarde y noche del sábado en centro de Lima, se refirió la congresista Martha Moyano Delgado . “Lamento la muerte de un ciudadano peruano, una víctima más que se suma a las otras muertes y de un policía quemado! Señores de la fiscalía los azuzadores deben ser ya identificados!”.

A su turno su colega Rosangella Barbarán , señaló que “pareciera que hay un intento perverso de responsabilizar a la Policía Nacional de todo lo que está sucediendo, cuando ellos lo único que hacen es garantizar que todo esto no pase a mayores . Ellos también tienen familia”.

Mientras tanto, la legislador de Fuerza Popular, Patricia Juárez, precisó que “la izquierda está destrozando este país. Nunca lo olviden. Muertes, lesionados, destrucción pública y patrimonial; hambre, inflación resurgimiento visible de grupos vinculados al terror. Gracias a Castillo, Torres, sus secuaces y Perú Libre. ¡Recuérdenlo siempre!”.

