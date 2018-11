Diario Trome.-



En una información de Trome se publicó mi foto y nombre completo, José Martín Chacón Carbajal, y se me sindica como el autor del asesinato de dos policías. Tal afirmación no corresponde a la verdad.



En la nota informativa de la Policía Nacional del Perú N.º 325-2018 REGPOLL/DIVPOL N3-DEPINCRI RÍMAC, se detalla lo siguiente: “Siendo que la persona de Mirko Alejandro Baza Loza, de 23 años de edad, que falleció camino al hospital Cayetano Heredia, al principio se había identificado con el nombre de José Martín Chacón Carbajal (32), luego de realizar el examen biométrico en el mencionado nosocomio, se logró obtener su verdadera identidad, la cual es Mirko Alejandro Baza Loza, de DNI 75713491 y no la persona de José Martín Chacón Carbajal”.

Por ello, solicito que se realice la aclaración correspondiente.



JOSÉ MARTÍN CHACÓN CARBAJAL

DNI. Nº 43778485

El señor José Martín Chacón Carbajal no tuvo participación en el asesinato de dos agentes, en el Rímac. Mirko Alejandro Baza Loza (23), ‘Agujita’, quien también murió, usaba la identidad de José Chacón Carbajal, lo que llevó a la confusión de la policía, que proporcionó la información publicada por Trome.